La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado lunes 21 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 910 de La Promesa. De esta forma, han tenido la oportunidad de ser testigos de como Máximo no tiene reparos a la hora de romper el pacto con Leocadia, puesto que se está ganando a Ángela solo. La señora de Figueroa le asegura que se va a arrepentir, mientras que Ángela confiesa que se replantea quién le va a llevar al altar. Así pues, parece que el plan de Máximo parece funcionar, pero se descubre que el colgante no es de la familia, sino una joya recién comprada.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo María confiesa a Curro que ella y Carlo jamás estuvieron enamorados, mientras que este, por su parte, admite a Pía que él tampoco estuvo enamorado de la doncella. Petra recibe un durísimo repaso por parte de Cristóbal, dándose cuenta de que todos sus compañeros están en su contra. Julieta y Manuel se besan en un momento de enamoramiento, mientras que Adriano y Martina creen firmemente que, tras la humillante propuesta de Jacobo, hay algo que se les escapa. Este confiesa que les mintió, puesto que no puede volver a casa de su familia. Ciro escondió el dinero en un mueble que jamás toca su mujer, pero, buscando un libro, Julieta termina encontrándolo. Curro dice a Pía que, si quiere ser su madrina, tiene que pedírselo.

¿Qué sucede en el capítulo 911 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 22 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Julieta no es capaz de entender de dónde ha sacado Ciro tantísimo dinero. Por si fuera poco, se ha comprado un reloj carísimo. El muchacho corta de raíz la situación, alegando que las finanzas son asunto suyo.

Inquieta, Julieta pregunta a Manuel si Ciro recibe un dinero extra de la empresa. ¡Quiere salir de dudas a la mayor brevedad posible! Jacobo explica a Martina y Adriano la verdadera razón por la que no puede volver a casa. La historia es tan sumamente rocambolesca que no pueden evitar tener ciertas dudas. Todo ello mientras Pía acepta ser madrina de Curro, aunque se siente indigna por el secreto que guarda.

Ángela acepta ayudar a Julieta en el hangar dando nociones de derecho, mientras que María Fernández y Carlo llegan a un acuerdo cordial sobre el cuidado de Janita. En cuanto a Cristóbal, no duda un solo segundo en reunir a Petra y a Teresa para comunicarles algo muy importante, mientras que Curro habla con la señora de Figueroa para comunicarle que será Pía quien, finalmente, lo lleve al altar. ¿Cuál será su reacción? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.