No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 21 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 652 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de observar cómo parece que a Digna se le ha ocurrido una idea para tratar de salvar el legado de Gervasio. Por si fuera poco, junto a Damián, toma la decisión de invitar a Begoña a la celebración por la pedida.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Valentina está profundamente agobiada por el regalo de la pedida para Andrés, mientras que Dorotea consigue llegar a tiempo para poder asistir a la pedida. Por si fuera poco, Tasio se arma de valor para indagar con Miguel sobre la lesión de Gabriel, mientras que Marta protagoniza un tenso enfrentamiento con Bianca. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 653 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 22 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ser testigos de cómo Tasio se queda completamente descolocado al recibir una carta de Carmen. Es más, la ausencia de este genera una serie de problemas en la fábrica. Algo con lo que, desde luego, no contaban.

Por si fuera poco, van a tener la oportunidad de ver cómo Beatriz no tiene reparos a la hora de lanzarle un órdago a Gabriel. De esta forma, Begoña se da cuenta del embarazo de esta y todo da un giro completamente radical. Gabriel, por su parte, no tiene reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para incomodar a Valentina por su ascenso. Además, Bianca hace una propuesta de lo más inesperada a Fina. ¿Cuál será su respuesta? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.