Mientras muchos tiran de tradición, los loteros confirman cuáles son las tres terminaciones más premiadas de la historia de la Lotería de Navidad

El 22 de diciembre queda todavía algo lejos, pero lo cierto es que muchos de nosotros ya tenemos nuestros décimos de la Lotería de Navidad 2026 comprados, o al menos seguro que más de uno se ha hecho con un décimo allí donde ha ido de vacaciones de verano. Es algo habitual y además desde este mes se nota mucho más, ese movimiento en las administraciones en busca de los números que más salen, es decir, las terminaciones que suelen ser las más premiadas.

Y es que aunque seguramente muchos se mueven por tradición o por supersticiones, o sencillamente, tienen sus números favoritos, otros compran su lotería de Navidad en función, de alguna manera, de las estadísticas. Sabemos que como cualquier otro sorteo, el azar es lo que más lo caracteriza dado que no existe una regla exacta que nos permita saber qué números van a salir. Pero a partir del histórico de sorteos, sí que podemos saber cuáles son las terminaciones más premiadas y tenerlas en cuenta a la hora de elegir nuestro décimo, aunque todas parten con las mismas probabilidades de salir.

Loteros confirman las tres terminaciones más premiadas de la historia de la Lotería de Navidad

Si nos fijamos en lo que ha ocurrido a lo largo de la historia del sorteo, los loteros explican que hay tres terminaciones que destacan por encima del resto. En concreto, el 5 es la terminación que más veces ha tenido el Gordo de la Lotería de Navidad, con un total de 32 apariciones. Un dato que seguramente llamará la atención de quienes todavía no han comprado su décimo y suelen fijarse en este tipo de estadísticas.

Pero a la vez, es una terminación que hace tiempo que no sale. De hecho, la última vez que el primer premio acabó en 5 fue en el año 2008. En aquella ocasión, el Gordo correspondió al número 32365. Desde entonces, esta terminación no ha vuelto a aparecer en el primer premio, pero quien sabe, quizás este 2026 da la sorpresa y de repente se convierte de nuevo en el número premiado con el Gordo. Y tras el 5 encontramos un empate ya que las terminaciones 4 y 6 han aparecido 27 veces cada una, por lo que completan este particular podio de las cifras más repetidas en el primer premio. Así, quienes se guíen por los antecedentes del sorteo tienen en el 5, el 4 y el 6 las tres terminaciones que históricamente han aparecido en más ocasiones.

Y lo cierto es que la diferencia con otras terminaciones es considerable. Basta con comparar las 32 veces que ha aparecido el 5 con las apenas ocho ocasiones en las que el Gordo ha terminado en 1. Sin embargo, que exista esa diferencia no significa que el 5 sea una terminación más «afortunada» ni que comprar un décimo acabado en este número nos coloque en una posición mejor frente al sorteo. Lo único que refleja el dato es lo que ha ocurrido hasta ahora. El próximo 22 de diciembre, el bombo vuelve a empezar de cero y el resultado no depende de lo sucedido en años anteriores.

Y más allá de esas tres cifras, el histórico permite comprobar cuántas veces ha terminado el primer premio en cada uno de los diez posibles números. Y las diferencias son bastante llamativas, especialmente si comparamos las terminaciones situadas en los dos extremos de la estadística: el 0 ha salido 24 veces; el 1, 8 veces; el 2, 13 veces; el 3, 21 veces; el 4, 27 veces; el 5, 32 veces; el 6, 27 veces; el 7, 22 veces; el 8, 25 veces; y el 9, 16 veces.

Si dejamos a un lado el 5, el 4 y el 6, llama también la atención el 8, que ha aparecido en 25 ocasiones, sólo dos menos que las dos terminaciones que ocupan conjuntamente la segunda posición. El 0 tampoco se queda demasiado lejos, con 24 apariciones, mientras que el 7 acumula 22 y el 3 suma 21 , de modo que estas podemos decir que son las que más veces han salido junto al 5, el 4 y el 6 por si todavía no has comprado tus décimos de Navidad.

¿Tenemos más posibilidades si elegimos una de estas terminaciones?

Aquí es donde conviene separar las estadísticas de las probabilidades. Los datos históricos pueden servir como curiosidad e incluso influir en nuestra elección, pero cada una de las diez posibles terminaciones tiene exactamente la misma probabilidad de aparecer en un nuevo sorteo.

Que el 5 haya aparecido muchas más veces que el 1 responde únicamente a los resultados acumulados a lo largo de los años. No significa que tenga más posibilidades de volver a salir en 2026, del mismo modo que tampoco podemos pensar que el 1 tenga ahora más opciones simplemente porque haya aparecido menos veces. Por este motivo, elegir un décimo al azar es tan válido como buscar uno terminado en 5, conservar el mismo número de todos los años o escoger una cifra relacionada con una fecha especial. Al final, la Lotería de Navidad sigue dependiendo exclusivamente del azar. Eso no impide, sin embargo, que echar un vistazo al histórico y buscar las terminaciones más premiadas siga formando parte de ese pequeño ritual que muchos repetimos cada año antes de que llegue el 22 de diciembre.