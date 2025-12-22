Tras la resaca emocional y económica de la Lotería de Navidad, la ilusión vuelve a colarse en los hogares españoles con uno de los sorteos más tradicionales y queridos: la Lotería del Niño 2026. Este sorteo, profundamente ligado a la festividad de los Reyes Magos, pone el broche final a las celebraciones navideñas y ofrece una nueva oportunidad para empezar el año con buen pie.

¿Cuándo se celebra la Lotería del Niño 2026?

La Lotería del Niño se celebra cada 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, y en 2026 no será una excepción. El sorteo tendrá lugar la mañana del martes 6 de enero de 2026, comenzando a partir de las 12:00 horas. Como es habitual, se realizará en el salón de actos de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en Madrid.

Para quienes no puedan seguirlo en directo desde el lugar del sorteo, existen varias opciones: se retransmite en La 1 de TVE y también puede verse en streaming a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, lo que permite seguir cada extracción desde cualquier dispositivo.

Compra de décimos: precio y plazos

El precio del décimo de la Lotería del Niño 2026 es de 20 euros, el mismo que en ediciones anteriores. Los décimos pueden adquirirse tanto en administraciones físicas de Loterías como online, a través de plataformas oficiales y autorizadas. El plazo de compra finaliza el mismo día del sorteo, hasta las 10:00 de la mañana del 6 de enero, por lo que aún hay margen de última hora para los más rezagados.

Premios de la Lotería del Niño 2026

El sorteo del Niño es el segundo más importante del calendario de loterías en España. En 2026 repartirá un total de 770 millones de euros en premios, distribuidos en más de 36.000 números premiados. Estos son los principales premios:

Primer premio (El Gordo del Niño) : 200.000 euros al décimo

Segundo premio : 75.000 euros al décimo

Tercer premio: 25.000 euros al décimo

Además, existen numerosos premios menores que aumentan las probabilidades de recuperar al menos lo jugado:

Números anterior y posterior al primer premio: 1.200 euros al décimo

Centenas del primer, segundo y tercer premio: 100 euros al décimo

Dos últimas cifras del primer premio: 100 euros al décimo

Dos extracciones de cuatro cifras: 350 euros al décimo

14 extracciones de tres cifras: 100 euros al décimo

Cinco extracciones de dos cifras: 40 euros al décimo

Tres reintegros: 20 euros al décimo

Un sorteo con historia y tradición

La Lotería del Niño se celebra desde 1941, aunque fue en 1966 cuando adoptó el formato actual. A diferencia de la Lotería de Navidad, el sorteo del Niño es más ágil y directo, pero mantiene intacta la emoción. Para muchos, representa una segunda oportunidad tras el 22 de diciembre y una forma simbólica de arrancar el año con esperanza.