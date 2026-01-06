Terminaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

Millones de personas en toda España esperan hoy, lunes 6 de enero el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026, una fecha clave en el calendario porque es otra oportunidad para quienes no lograron hacerse con ningún premio en el sorteo de la Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre y, aunque éste está considerado un sorteo menor, lo cierto es que reparte muchos premios y es más fácil que te toque alago gracias a las terminaciones de la Lotería del Niño, las centenas y las aproximaciones.

Terminaciones, centenas y reintegros premiados en el Sorteo del Niño 2026

Las terminaciones agraciadas con 350 euros al décimo: 3682 y 1829 .

y . 14 extracciones con las tres últimas cifras, premiadas con 100 euros al décimo: 367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248 .

. Las terminaciones agraciadas con 40 euros al décimo: 27 , 54, 37, 44, y 94

Los reintegros premiados en el sorteo del Niño con 20 euros por décimo son: 3 , 1 y 0 .

, y . Dos aproximaciones premiadas con 1.200 euros al décimo.

Dos aproximaciones premiadas con 610 euros al décimo.

Qué son las aproximaciones en la Lotería del Niño

Las aproximaciones son aquellos números inmediatamente anterior y posterior al primer premio y al segundo premio. Quienes tengan la aproximación del primer premio se llevarán 1.200€ por décimo mientras que quienes tengan la aproximación del segundo premio se llevarán 610€.

Qué son las terminaciones en la Lotería del Niño

Como hemos comentado antes, el sorteo del Niño reparte una gran cantidad de premios y entre ellos están las terminaciones, que reparten premios de 100 euros por décimo -1.000 euros a la serie- a los 99 números restantes de la centena del primer, segundo y tercer premio. Además, también se premiará con 100 euros los décimos cuyas tres y dos últimas cifras sean iguales que las de los tres primeros premios.

Reintegros de la Lotería del Niño

Los reintegros de la Lotería del Niño están premiados con un total de 20 euros por décimo y son para aquellos boletos cuya última cifra coincida con la del primer premio.

Comprobar la Lotería del Niño 2026

Si quieres comprobar tus décimos de la Lotería del Niño 2026 tan sólo tendrás que acudir a nuestro comprobador del Niño e introducir el número y el importe jugado. La herramienta te dirá automáticamente si tu décimo está premiado.