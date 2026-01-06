06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026: comprobar números premiados

El primer premio de la Lotería del Niño 2025 ha sido el número 06703.

El primer premio de la Lotería del Niño 2025 está dotado con 2 millones de euros por serie, o lo que es lo mismo, un total de 200.000 euros al décimo. Aunque este sorteo también tiene muchísimos premios menores que te pueden dar una alegría si no te haces con el de los dos millones de euros.

Cuánto dinero toca con el primer premio de la Lotería del Niño

En total, el Sorteo Extraordinario del Niño reparte 700 millones de euros, lo que supone una gran oportunidad para quienes no tuvieron suerte el pasado 22 de diciembre con la Lotería de Navidad.

Cuánto se queda Hacienda de la Lotería del Niño

En España todos los premios de lotería que superen los 40.000 euros están sujetos a un impuesto del 20% por parte de Hacienda. Esto significa que si ganas el primer premio de la Lotería del Niño, no recibirás la totalidad del premio anunciado.

El primer premio de este sorteo es de 200.000 euros por décimo. Sin embargo, Hacienda solo aplica el gravamen al monto que excede los 40.000 euros, es decir, 160.000 euros. Sobre esta cantidad, se aplica el 20% de impuestos, por lo que el ganador se lleva un total de 168.000 euros netos.

Premios compartidos en la Lotería del Niño

Si has jugado un décimo de Lotería del Niño y lo compartes con alguien debes saber ciertas cosas si te toca un premio: lo primero es que cada ganador paga impuestos sobre la parte del premio que le corresponde. En segundo lugar es importante que todos los ganadores se identifiquen ante Hacienda a la hora de cobrar el premio, de lo contrario, la Agencia Tributaria podría considerarlo una donación entre particulares y aplicar el impuesto sobre donaciones.

¿Cómo comprobar la Lotería del Niño?

Si no has ganado el primer premio, todavía puedes revisar si alguno de tus décimos está premiado. Para ello, puedes usar el comprobador de Lotería del Niño de OKDIARIO: sólo tendrás que introducir el número de tu décimo y la cantidad jugada, y la herramienta te indicará si tienes premio y cuánto has ganado.

Premios de la Lotería del Niño

Estos son todos los premios que tocan en la Lotería del Niño:

Primer premio : 2 millones de euros por serie (200.000 euros por décimo).

: 2 millones de euros por serie (200.000 euros por décimo). Segundo premio : 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo).

: 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo). Tercer premio: 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo). Este premio no está sujeto a impuestos.

Premios por números:

Cuatro cifras : 20 premios de 3.500 euros por serie.

: 20 premios de 3.500 euros por serie. Tres cifras : 1.400 premios de 1.000 euros por serie.

: 1.400 premios de 1.000 euros por serie. Dos cifras: 5.000 premios de 400 euros por serie.

Aproximaciones

Al número anterior y posterior al primer premio : 12.000 euros por serie.

: 12.000 euros por serie. Para el segundo premio : 6.100 euros por serie.



Centenas



: 6.100 euros por serie. 99 premios de 1.000 euros para cada centena del primer, segundo y tercer premio.

Tres últimas cifras

198 premios de 1.000 euros para coincidencias con las tres últimas cifras del primer y segundo premio.

Dos últimas cifras

999 premios de 1.000 euros para las coincidencias con las dos últimas cifras del primer premio.



Reintegros

9.999 premios de 200 euros para billetes cuya última cifra coincida con la del primer premio .

. 20.000 premios de 200 euros para las cifras obtenidas en las dos extracciones especiales.

Este sorteo reparte numerosos premios, así que merece la pena revisar todos tus números. ¡Mucha suerte!

La Lotería del Niño es el primer sorteo extraordinario que se celebra en España y la mejor oportunidad para darse una alegría justo después de las fiestas navideñas y en plena cuesta de enero. Además, este sorteo de lotería también es la ocasión perfecta para quienes no tuvieron nada de suerte en el sorteo de Navidad.