La Navidad en España tiene muchos símbolos, pero pocos tan esperados como la Lotería de Navidad. Cada 22 de diciembre, millones de personas se reúnen alrededor del televisor o la radio para seguir el sorteo más tradicional del país, con la esperanza de escuchar los niños de San Ildefonso cantar el número que cambiará su suerte. Este evento, que marca oficialmente el inicio de las fiestas navideñas para muchos, no es sólo una oportunidad de ganar dinero; es una tradición que une familias, amigos y compañeros de trabajo, generando ilusión y momentos compartidos. Pero ¿cuánto cuesta un décimo de la lotería de Navidad y cuál es el precio en una administración?

Con un precio fijo de 20 euros por décimo desde hace más de una década, este sorteo es accesible para muchos, aunque además del precio, otra gran pregunta es: ¿cuánto se puede ganar con un décimo? Si bien todos sueñan con llevarse el ansiado Gordo, que reparte 400.000 euros por décimo, este sorteo destaca por la cantidad de premios que reparte, haciendo que las probabilidades de obtener al menos una pequeña recompensa sean relativamente altas. Incluso la Pedrea, con sus 1.000 euros por billete, puede devolver parte de la inversión inicial y mantener viva la ilusión. Pero ojo, no todo es tan simple: los premios superiores a 20.000 euros están sujetos a impuestos, y compartir un décimo requiere ciertas precauciones legales. Participar en la Lotería de Navidad no es solo cuestión de suerte, sino también de estar bien informado. ¡Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para sacarle el máximo partido a esta tradición navideña!

Cuánto cuesta un billete de Lotería de Navidad 2026

El precio de un décimo de Lotería de Navidad es el mismo desde el año 2011: 20 euros. Esto significa que cada billete, que consta de 10 décimos con el mismo número y serie, vale 200 euros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el precio puede variar según el canal de venta y la forma de pago que se elija.

Si se compra un décimo de Lotería de Navidad en una administración de lotería física, el precio será el que marca la ley: 20 euros. No obstante, si se opta por comprarlo por internet, es posible que se apliquen comisiones o gastos de gestión que incrementen el coste final. Estos cargos dependen de cada plataforma online y pueden oscilar entre el 0% y el 10% del precio del décimo.

Además, la forma de pago también puede influir en el precio. Si se paga con tarjeta de crédito o débito, es raro que el banco aplique un cargo, pero si se paga con PayPal, la plataforma puede aplicar una tarifa por el uso de su sistema. Y si se paga con transferencia bancaria, hay que tener en cuenta el tiempo que tarda en hacerse efectiva y el riesgo de que el décimo se agote antes de que se confirme el pago.

Por lo tanto, el cuánto cuesta la Lotería de Navidad es algo que no varía y que se mantiene, pero existen métodos de pago que pueden aplicar un pequeño recargo. Lo más recomendable es comparar las distintas opciones disponibles y elegir la que más se adapte a las preferencias y el presupuesto de cada uno.

¿Cuánto cuesta comprar todos los decimos de Navidad?

Por lo tanto, comprar todos los números de todas las series tendría un coste total de 3.860 millones de euros, una cifra al alcance de muy pocos. En contraste, el gasto medio de los españoles en la Lotería de Navidad ronda los 65 euros, equivalente a algo más de tres décimos por persona.

Cuánto toca con un décimo de la Lotería de Navidad

El importe que se puede ganar con esta Lotería de Navidad merece la pena el esfuerzo de los 20 euros. Si no podemos pagarlo íntegramente y optamos por comprar a medias el número, deberá estar perfectamente delimitado ese importe. Siempre que sea compartido, se debe firmar un documento con una copia del décimo en manos de aquel que no lo guarde, para que se tenga constancia de que es a medias.

En caso de ganar, los premios son de 4 millones por el Gordo que se quedan en 400.000 euros por cada décimo, menos impuestos. En impuestos se tributarán 380.000 euros, debido a que Hacienda solo aplica la retención del 20% en importes superiores a los 20.000 euros. Los premios que sean inferiores a esta cantidad no estarán sujetos a impuestos.

El segundo premio tiene una asignación de 1.250.000 euros que se quedan en 125.000 euros de los cuales 105.000 son libres de impuestos. Sucederá lo mismo con el tercer premio que tendrán un importe de 500.000 euros, es decir, 50.000 euros por cada décimo. De los cuales 30.000 euros estarán excentos de impuestos. El cuarto y quinto premio no llegarán al importe necesario para realizar la retención por lo que se recibirá la cantidad al completo. Pero este hecho no implica que el año que viene tengamos que pasar cuentas con Hacienda. Dependiendo del rendimiento anual de nuestro trabajo o de lo que hayamos cobrado con nuestras actividades sufriremos las consecuencias de una cantidad mayor o menor.

La pedrea es lo que nos puede garantizar si no hemos ganado alguno de los premios grandes, una cierta cantidad de dinero. En este caso son 1.000 euros que se quedarán en 100 por cada décimo. Si le restamos los 20 euros que no habrá costado, tendremos unos 80 euros para algún capricho navideño o disfrutar de una cena romántica.

Probabilidades de ganar la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad precio es uno de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de participar en este sorteo, pero no el único. También hay que considerar las probabilidades de ganar, los impuestos que se aplican a los premios y las opciones que hay para compartir el décimo con otras personas.

Las probabilidades de ganar el Gordo son de una entre 100.000, ya que ese es el número de billetes que se emiten para el sorteo. Sin embargo, hay muchos otros premios menores que también pueden hacer feliz a los afortunados. En total, se reparten 2.408 millones de euros en premios, lo que supone un 70% de la emisión.

Compartir décimo de Lotería de Navidad

Ahora ya sabemos cuánto vale la Lotería de Navidad, y sabes que cada décimo te va a costar 20 euros, pero existe la opción como ya mencionamos de compartir el décimo de Lotería de Navidad con otras personas son varias. Se puede comprar un décimo entre varios amigos, familiares o compañeros de trabajo y repartir el premio proporcionalmente. También se puede participar en una peña o un grupo de lotería online, donde se juegan varios números y se comparten los beneficios. O se puede regalar un décimo a alguien especial y hacerle partícipe de la ilusión.

En conclusión, el cuánto cuesta un décimo de Navidad es una pregunta que se responde fácilmente: 20 euros, así que lo importante es tener claro el presupuesto que se quiere destinar a este sorteo y elegir la opción que más nos convenga. Y, sobre todo, disfrutar de la experiencia y de la posibilidad de ganar un premio que puede cambiar nuestra vida.