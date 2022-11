La Lotería de Navidad 2022 llega más fuerte que nunca, todo sube, los precios aumentan, pero para tentar a la suerte no tendremos que pagar de más. La Lotería mantiene su precio, los 20 euros por décimos son la posible puerta de entrada a nuestra casa de una gran cantidad de dinero. Solo jugando a la lotería nos puede tocar, la combinación de las distintas bolas que se extraen dará lugar a un décimo ganador. Un precio por poder entrar en este sorteo, por tener una posibilidad que se puede compartir, con ciertas garantías o pagar, 20 euros que pueden convertirse en miles de euros.

Un décimo de la Lotería de Navidad 2022 cuesta 20 euros

El importe de cada décimo de la Lotería de Navidad 2022ves de 20 euros, una cantidad que no se mueve y que puede verse modificada o no por los gastos de envió dependiendo de dónde la compremos y con qué urgencia. La lotería de Navidad se puede comprar en cualquiera de las administraciones o puntos de venta del país. Una cantidad de dinero que supone un pequeño esfuerzo, aunque también puede convertirse en el regalo más grande que jamás se haya hecho. La suerte nunca se sabe de qué lado estará y en este caso, 20 euros pueden transformarse en varios miles en unos segundos, los que tardan los Niños de Ildefonso en cantar un número y un premio.

También existe la opción de comprar participaciones. No es el número entero, en este caso su importe varía entre unos 5 o 10 euros dependiendo de la entidad o del precio que quiera ponerlas. Este importe no es íntegramente para el juego, hay una parte, que no puede superar el 20% que irá directamente a manos de la entidad o empresa que haya realizado las participaciones. De esta manera algunas asociaciones financian viajes de final de curso o material nuevo para la escuela o el centro que representan.

El dineral que puedes ganar con la Lotería de Navidad

Si has visto el anuncio de este año, habrás visto lo creativa que ha sido la gente a la hora de compartir un décimo. ¿En qué lugar inesperado esconderías tú uno? Cuéntanos tus ideas en los comentarios 👇 #CompartimosLaSuerte#LoteríaNavidad https://t.co/fxJxmuafTU pic.twitter.com/WQU5g4Hdbq — Loterías del Estado (@loterias_es) December 3, 2021

El importe que se puede ganar con esta Lotería de Navidad merece la pena el esfuerzo de los 20 euros. Si no podemos pagarlo íntegramente y optamos por comprar a medias el número, deberá estar perfectamente delimitado ese importe. Siempre que sea compartido, se debe firmar un documento con una copia del décimo en manos de aquel que no lo guarde, para que se tenga constancia de que es a medias.

En caso de ganar, los premios son de 4 millones por el Gordo que se quedan en 400.000 euros por cada décimo, menos impuestos. En impuestos se tributarán 380.000 euros, debido a que Hacienda solo aplica la retención del 20% en importes superiores a los 20.000 euros. Los premios que sean inferiores a esta cantidad no estarán sujetos a impuestos.

El segundo premio tiene una asignación de 1.250.000 euros que se quedan en 125.000 euros de los cuales 105.000 son libres de impuestos. Sucederá lo mismo con el tercer premio que tendrán un importe de 500.000 euros, es decir, 50.000 euros por cada décimo. De los cuales 30.000 euros estarán exceptos de impuestos. El cuarto y quinto premio no llegarán al importe necesario para realizar la retención por lo que se recibirá la cantidad al completo. Pero este hecho no implica que el año que viene tengamos que pasar cuentas con Hacienda. Dependiendo del rendimiento anual de nuestro trabajo o de lo que hayamos cobrado con nuestras actividades sufriremos las consecuencias de una cantidad mayor o menor.

La pedrea es lo que nos puede garantizar si no hemos ganado alguno de los premios grandes, una cierta cantidad de dinero. En este caso son 1.000 euros que se quedarán en 100 por cada décimo. Si le restamos los 20 euros que no habrá costado, tendremos unos 80 euros para algún capricho navideño o disfrutar de una cena romántica. Todo es posible con un poco de suerte. Este sorteo de la Navidad es el más deseado, esperado y con el que se juega más cantidad de dinero.

Millones de números de lotería se venden cada año con la esperanza de que se acaben convirtiendo en el Gordo de la Lotería de Navidad. Nunca se sabe en qué parte del país caerá la suerte este año. Este año 2022 las ventas están siguiendo la tendencia del año pasado, las compras online se han convertido en una forma más de atraer la buena suerte sin salir de casa.