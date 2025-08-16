Reunión entre Trump y Putin, en directo: última hora del acuerdo de paz, declaraciones y noticias de la guerra Rusia – Ucrania hoy

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, ha finalizado sin acuerdo por el alto el fuego en Ucrania. El Kremlin exige que Kiev reduzca su potencial militar para evitar futuras amenazas, que acepte la anexión de Crimea y que no se integre en la OTAN, siendo éste último de los puntos más delicados.

Tras esta reunión, que se ha celebrado en la Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage (Alaska), el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado que el lunes se reunirá en Washington con Donald Trump para abordar la situación.

Ésta será la primera visita a la Casa Blanca del mandatario ucraniano desde el fallido encuentro de finales de febrero, cuando Trump y Zelenski mantuvieron una tensa discusión en pleno Despacho Oval, y en esta ocasión llega con la sombra de la ruptura del aislamiento diplomático de Putin.

En OKDIARIO te contaremos en directo todo lo que ocurra tras la cumbre de Alaska y las reacciones de Kiev, así como de otros líderes europeos.