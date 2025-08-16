Reunión entre Trump y Putin, en directo: última hora del acuerdo de paz, declaraciones y noticias de la guerra Rusia – Ucrania hoy
Sigue aquí en directo todas las reacciones a la reunión entre Trump y Putin en Alaska
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, ha finalizado sin acuerdo por el alto el fuego en Ucrania. El Kremlin exige que Kiev reduzca su potencial militar para evitar futuras amenazas, que acepte la anexión de Crimea y que no se integre en la OTAN, siendo éste último de los puntos más delicados.
Tras esta reunión, que se ha celebrado en la Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage (Alaska), el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado que el lunes se reunirá en Washington con Donald Trump para abordar la situación.
Ésta será la primera visita a la Casa Blanca del mandatario ucraniano desde el fallido encuentro de finales de febrero, cuando Trump y Zelenski mantuvieron una tensa discusión en pleno Despacho Oval, y en esta ocasión llega con la sombra de la ruptura del aislamiento diplomático de Putin.
Feijóo pide no dejar a Ucrania fuera en el camino a la paz
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que se cuente con Ucrania en el camino hacia la paz ante la reunión que han mantenido Trump y Putin, al tiempo que ha criticado a Pedro Sánchez por haber sido «excluido» de reuniones previas para tratar este asunto que han mantenido líderes de las grandes potencias europeas.
Trump confirma su cita con Zelenski: «Si todo va bien, fijaremos una reunión con Putin»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que el lunes recibirá en el Despacho Oval a Volodímir Zelenski para hablar en persona de los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto y ha vuelto a poner sobre la mesa una posible cumbre a tres bandas: «Si todo va bien, fijaremos entonces un encuentro con el presidente Putin».
Decenas de drones rusos y ucranianos derribados durante la noche de la cumbre en Alaska
Las autoridades rusas y ucranianas han informado de ataques en los dos territorios durante la noche de este sábado, la misma en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han mantenido una reunión.
Putin y Trump no hablaron de una reunión a tres bandas con Zelenski
Los presidentes de Rusia y de Estados Unidos no hablaron en su reunión de un futuro encuentro a tres bandas donde estuviese también presente el mandatario de Ucrania, Volodñimir Zelenski, según ha reconocido el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.
Orbán, tras la reunión de Trump y Putin: «El mundo es un lugar más seguro»
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha asegurado que «el mundo es un lugar más seguro» gracias al encuentro que han mantenido en Alaska los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump. «Durante años, hemos visto cómo las mayores potencias nucleares desmantelaban su marco de cooperación y se lanzaban mensajes hostiles. Esto tiene que acabar», ha dicho.
Zelenski: «Es importante que EEUU tenga un impacto en la evolución de la situación»
El presidente ucraniano ha informado de que, tras la reunión de Alaska, ha mantenido con Trump una «larga y sustancial conversación» a la cual se han sumado otros líderes europeos. Tras ello, ha manifestado que «es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en la evolución de la situación».
Zelenski y Trump se reunirán el lunes en Washington
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado que ha aceptado una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar el lunes en Washington de todos los «detalles» relativos a la invasión rusa tras la cumbre celebrada este viernes en Alaska.
Los motivos de Putin para no aceptar el alto el fuego
El líder del Kremlin justifica su decisión basándose en tres motivos principales:
- Quiere que Ucrania reduzca su potencial militar para que no pueda suponer una amenaza en el futuro.
- Reclama la anexión de Crimea y otros territorios ocupados por Rusia.
- Exige que Kiev renuncie a su deseo de adherirse a la OTAN.
Putin no acepta el alto el fuego
El encuentro entre Trump y Putin ha servido para acercar distancias, pero no el presidente estadounidense no ha logrado arrancar el compromiso del alto el fuego. «Hay progreso, pero no hemos llegado ahí», dijo Trump en la rueda de prensa posterior a la reunión.
Rusia toma dos localidades de Ucrania horas en plena cumbre con Trump
El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de la toma de otras dos localidades en regiones ucranianas del este, horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se viesen en Alaska para tratar de tender puentes sobre el conflicto.