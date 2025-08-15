Imágenes destacadas de la histórica reunión entre Trump y Putin: alfombra roja, saludos y momentos clave

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha recibido a su homólogo ruso Vladímir Putin en la Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson en Alaska para una reunión que ha dejado imágenes históricas. Donald Trump ha saludado a Vladímir Putin con un cálido apretón de manos y una sonrisa. El presidente de Estados Unidos ha aterrizado en el Air Force One en la Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson de Anchorage en Alaska media hora antes que Putin este viernes 15 de agosto.

Tras un corto trayecto hasta un lugar dentro de la base aérea, los líderes se sentaron en una sala con sus asesores frente a un telón azul con la inscripción «En busca de la paz».

Los dos líderes ofrecerán una conferencia de prensa conjunta en una sala de prensa adyacente a la carpa de prensa, donde se han instalado podios junto a las banderas rusa y estadounidense.

Trump tiene previsto hablar por teléfono con Zelenski y los líderes europeos después de su reunión con Vladímir Putin. El presidente de Ucrania ha sido excluido de esta reunión entre Trump y Putin.

Saludos de protocolo

El presidente de Estados Unidos Donald Trump saluda al presidente ruso, Vladímir Putin, a su llegada a la Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson el 15 de agosto de 2025 en Anchorage, Alaska. Ambos líderes se reúnen para mantener conversaciones de paz destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images)

Ambos líderes han posado para los fotógrafos antes de subir juntos al coche presidencial de Trump, conocido como La Bestia, en un gesto sumamente inusual.

.@POTUS departs for the Arctic Warrior Event Center, where discussions with Russian President Vladimir Putin will take place pic.twitter.com/Kp7YFMZCFx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Los planes para un cara a cara entre Donald Trump y Vladímir Putin se cancelaron. En cambio, el ruso y Trump estuvieron a solas cuando Putin fue llevado desde la pista de aterrizaje de la Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson hasta el lugar de la reunión en la limusina presidencial a prueba de bombas, conocida como La Bestia.

El viaje representa un gesto poco común con un líder extranjero, y más aún para uno buscado por crímenes de guerra. Durante el primer mandato de Trump, sólo Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y Shinzo Abe, el primer ministro de Japón que cultivó una estrecha relación con el presidente, tuvieron la misma experiencia. Trump y Putin estuvieron en La Bestia durante aproximadamente diez minutos.

Trump hace volar los B2 cuando Putin se encuentra en la pista de la Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson, un bombardero B2 y cuatro aviones de combate F35. Dos de estos bombarderos furtivos B2 se utilizaron contra instalaciones nucleares iraníes, Fordow, Natanz e Isfahán. La operación, que incluyó el lanzamiento de misiles de crucero Tomahawk desde submarinos, fue un esfuerzo coordinado para atacar simultáneamente múltiples instalaciones. Fueron escoltados por F35.

Los líderes han caminado por la alfombra roja bajo un cielo gris. Trump ha aplaudido al presidente ruso cuando Putin acercaba a él antes de la reunión, dejando una de las imágenes más destacadas.

Delegaciones presentes

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se reunieron en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson el 15 de agosto de 2025 en Anchorage, Alaska. Ambos líderes se reunieron para mantener conversaciones de paz destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff también participaron en la reunión. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images)

En las conversaciones se han unido a Trump el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, mientras que Putin ha estado acompañado por su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y su asesor Yuri Ushakov.