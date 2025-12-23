Trump pagará más de 2.500 € a los extranjeros sin papeles que se «autodeporten» antes de que acabe el año
"Si no lo aprovechan, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", advierte la Administración de Trump
Donald Trump ha lanzado una oferta a los extranjeros sin documentación en el marco de su batalla para reducir la inmigración ilegal en Estados Unidos: el Gobierno del republicano dará 3.000 dólares (más de 2.500 euros) a los extranjeros que se encuentren en esta situación si estos abandonan el país antes de que acabe el año, es decir, antes de 2026.
«Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse», ha declarado Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional. Esta cartera será la que abone la cuantía económica -tres veces mayor a la anunciada el pasado mes de mayo con la misma finalidad- y la que organice el viaje de quienes decidan aceptar esa oferta, a través de la aplicación de la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza de EEUU.
Washington entiende que el lanzamiento de este programa que incluye la bonificación de los 3.000 dólares puede resultar más eficiente que las detenciones y las deportaciones, dado el coste prometido del procedimiento: arrestar, detener y deportar a una persona se cifra en un gasto que roza los 17.000 dólares (14.400), según los datos aportados por la Administración de Donald Trump.
Kristi Noem ha advertido que quienes no se acojan al programa -quienes «no aprovechen esta oportunidad»- no volverán a pisar el país norteamericano. «Los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán», ha señalado la secretaria de Seguridad Nacional.
La nueva medida de Washington forma parte de una campaña navideña impulsada por Donald Trump con el objetivo de acelerar las deportaciones masivas. Hasta 1,9 millones de extranjeros irregulares se han autodeportado «voluntariamente» desde el pasado mes de enero, de acuerdo con la información facilitada por Noem. Entre ellos, ha asegurado, se incluyen decenas de miles de personas que lo han hecho a través de la aplicación CBP de la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza de EEUU. La herramienta se creó durante el mandato de Joe Biden, aunque fue ideada para darle otro uso.