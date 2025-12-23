Trump pagará más de 2.500 € a los extranjeros sin papeles que se «autodeporten» antes de que acabe el año

Donald Trump ha lanzado una oferta a los extranjeros sin documentación en el marco de su batalla para reducir la inmigración ilegal en Estados Unidos: el Gobierno del republicano dará 3.000 dólares (más de 2.500 euros) a los extranjeros que se encuentren en esta situación si estos abandonan el país antes de que acabe el año, es decir, antes de 2026.

«Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse», ha declarado Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional. Esta cartera será la que abone la cuantía económica -tres veces mayor a la anunciada el pasado mes de mayo con la misma finalidad- y la que organice el viaje de quienes decidan aceptar esa oferta, a través de la aplicación de la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza de EEUU.

Washington entiende que el lanzamiento de este programa que incluye la bonificación de los 3.000 dólares puede resultar más eficiente que las detenciones y las deportaciones, dado el coste prometido del procedimiento: arrestar, detener y deportar a una persona se cifra en un gasto que roza los 17.000 dólares (14.400), según los datos aportados por la Administración de Donald Trump.