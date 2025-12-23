Trump anuncia la construcción de dos nuevos buques de guerra que llevarán su nombre

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha anunciado este lunes la construcción de dos nuevos buques para la Armada estadounidense que llevarán su nombre. Estas nuevas embarcaciones de guerra formarán parte de la bautizada como «flota dorada» anunciada por el presidente republicano. El líder estadounidense también ha afirmado que los nuevos barcos «clase Trump» serán «100 veces más poderoso» que cualquiera que exista en la actualidad.

El presidente de Estados Unidos ha indicado que será un nuevo modelo de «acorazado». Los primeros de la futura «clase Trump» y que su construcción comenzará de forma «inmediata». Trump ha señalado también que espera que en el futuro se puedan llegar a fabricar y poner en funcionamiento hasta 25 unidades más de este nuevo tipo. El anuncio de Trump coincide con el interés de Estados Unidos por ampliar y modernizar su flota frente a nuevos desafíos internacionales.

Trump ha presentado este lunes, desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, la nueva «flota dorada», como la ha llamado el presidente. El líder republicano ha dicho también que los buques anunciados serán construidos en el mismo estado de Florida y que se reunirá con los contratistas que fabricarán los barcos en las próximas semanas.

Trump ha insistido en la importancia de construir estos acorazados «con rapidez» y criticó a las actuales empresas que se dedican a la construcción de naves para la Armada. «No están haciendo un buen trabajo», ha opinado el presidente estadounidense.

La nueva orden presidencial tiene el objetivo de priorizar una de las grandes metas prometida por la Administración Trump: de revitalizar la industria naval estadounidense y expandir la capacidad de construcción de buques militares. El interés estadounidense por modernizar la flota de la Armada coincide con la preocupación por el desfase frente a competidores como China y las limitaciones de los astilleros nacionales.

Además, el anuncio sobre la construcción de nuevos buques de guerra llega una semana después de que el mandatario ordenara confiscar todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela para estrangular la llamada «flota fantasma» y la industria del crudo, la principal del país caribeño. Desde el 10 de diciembre, Estados Unidos, valiéndose de su fuerza militar desplegada en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, ha detenido dos petroleros relacionados con el transporte de crudo venezolano.