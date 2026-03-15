¿Quién ha ganado las elecciones en Castilla y León 2026?

El Partido Popular (PP), encabezado por Alfonso Fernández Mañueco, se perfila como la fuerza vencedora de las elecciones autonómicas, ganando más votos y escaños que sus competidores, según las primeras proyecciones y el escrutinio en curso de estas elecciones en Castilla y León. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se mantiene como segunda fuerza, mientras que Vox sigue reforzando su presencia, aunque la distribución final de escaños y posibles pactos todavía estaba en proceso mientras avanzaba el recuento.

Los resultados aún estaban llegando a última hora de la jornada electoral, con el recuento abierto y el escrutinio detallado municipio por municipio. El PP aparecía como claro ganador en las previsiones y en las primeras tendencias de voto, pero sin mayoría absoluta, lo que hace probable que necesite apoyos de otros grupos como Vox para gobernar.

El Partido Popular, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, ha ganado las elecciones en Castilla y León 2026 en términos de votos y escaños.

La distribución final de escaños y las posibles alianzas de gobierno dependían del resultado completo del escrutinio al cierre de esta jornada.

La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026 se sitúa, según el segundo recuento ofrecido a las 18:00 horas por la Junta, en el 53,18%, lo que supone 1,56 puntos porcentuales más que en los comicios de 2022. El incremento de participación se ha registrado en todas las provincias salvo en Ávila.

En total, 1.019.082 personas ya han ejercido su derecho a voto este 15 de marzo. La provincia de León ha experimentado el mayor aumento respecto a 2022, con 2,59 puntos más, alcanzando un 51,13 % de participación. Por el contrario, en Ávila la participación ha disminuido ligeramente, situándose en 52,50 %, 0,12 puntos menos que en los últimos comicios celebrados el 13 de febrero de 2022.

El detalle por provincias es el siguiente:

Ávila: 52,50% (–0,12 puntos).

(–0,12 puntos). León : 51,13% (+2,59 puntos).

: (+2,59 puntos). Burgos : 52,48% (+1,43 puntos).

: (+1,43 puntos). Palencia : 54,44% (+2,04 puntos).

: (+2,04 puntos). Salamanca: 52,09% (+1,08 puntos).

(+1,08 puntos). Segovia: 53,97% (+0,66 puntos).

(+0,66 puntos). Soria: 53,93% (+1,97 puntos).

(+1,97 puntos). Valladolid: 56,24% (+1,18 puntos).

(+1,18 puntos). Zamora: 51,27% (+2,40 puntos).

Ruth Andérez, directora general de Relaciones Institucionales, ha destacado que la jornada electoral transcurre con normalidad y sin incidencias, con una climatología favorable, lo que facilita el ejercicio del derecho al voto.