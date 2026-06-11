Los relojes y un anillo de escaso valor son las únicas piezas de las joyas de Zapatero que proceden de una herencia familiar

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero habría acreditado ante la investigación que algunos de los relojes intervenidos en el registro de su despacho de la calle Ferraz, así como algún anillo de escaso valor, proceden de una herencia familiar. Según fuentes de la investigación consultadas por OKDIARIO, la procedencia de esas piezas concretas quedaría justificada.

Según el acta policial, en uno de los despachos los agentes localizaron una caja fuerte con 16 lotes de joyas, formados por anillos, collares, pulseras, pendientes, relojes y otras piezas de valor. Entre los objetos intervenidos aparecen relojes de marcas como Omega, Certina, Dogma o Pierre Balmain, además de cruces doradas, brazaletes, broches, cadenas y conjuntos de piedras azules, verdes, blancas y granates.

Entre lo hallado en la caja fuerte figuraba también una bolsa con el membrete de Presidencia del Gobierno que contenía decenas de piezas: pendientes, brazaletes, sortijas, collares, cruces, alfileres y cadenas, en su mayoría de color dorado y plateado con bolas blancas. Entre las piezas más destacadas se encontraban un reloj Longines dorado y un Omega dorado con colgante con el número 13. Varias piezas llevan inscripciones personales, entre ellas un collar dorado con la placa «José Luis R.Z.» y dos alfileres y una cruz con la inscripción «Alba».

Joyas tasadas en 1.300.000 euros

La acreditación, no obstante, no abarca la totalidad de las joyas halladas en la caja fuerte del despacho. La joyería Ansorena, designada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para realizar una pericial formal, ha tasado el conjunto de las piezas incautadas el pasado 19 de mayo en 1.300.000 euros, una cifra muy superior a la que el entorno del ex presidente ofreció públicamente: entre 30.000 y 50.000 euros.

La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, presente durante el registro, reveló la existencia de la caja fuerte y señaló que algunas de las piezas eran herencia de Sonsoles Espinosa y otras procedían de regalos de viajes. Su portavoz, Luis Arroyo, añadió que parte de las joyas provenían también de una herencia de la madre del expresidente y de una tía. La tasación de Ansorena deja en evidencia la distancia entre esa versión y el valor real de lo incautado.