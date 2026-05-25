Los rubíes, esmeraldas y zafiros hallados en el despacho de Zapatero valen «al menos 3 millones de euros»

El secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid y presidente de la Confederación de Comercio (COCEM), Armando Rodríguez, ha analizado para OKDIARIO las joyas halladas por la Policía en el despacho del imputado ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha señalado que estas piezas, que lucen «rubíes, esmeraldas y zafiros», podrían alcanzar los «dos millones de euros». Por su parte, Santiago Balboa, otro joyero de gran trayectoria con sede en París, habla de «más de tres millones de euros».

«Confirmando que sean piedras buenas, estamos hablando de varios cientos de miles de euros como mínimo hasta la posibilidad de que en función de esa calidad de las piedras, pudieran ser hasta millones de euros», ha afirmado Rodríguez, que a la pregunta de si llegaría a los dos millones, ha señalado que, en efecto, podría ser ese precio.

«Aparenta ser material muy bueno y parece ser brillantería con piedra de color, de las tres piedras principales, tres piedras preciosas: rubíes, esmeraldas y zafiros», ha subrayado Rodríguez.

Este responsable del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid también da un dato revelador del valor de las joyas halladas por la Policía en el registro efectuado el pasado martes en el despacho del ex presidente del Gobierno en el número 35 de la calle Ferraz de Madrid, enfrente de la sede nacional del PSOE de Pedro Sánchez.

Rodríguez asegura que se trata de «un diseño de joyería clásica, piezas especiales, muy probablemente al alcance o que pudieran formar parte de colecciones de muy pocas joyerías con un stock de joyería de ese nivel. Estamos hablando de dos o tres joyerías que pudieran estar en ese nivel en todo Madrid», destaca.

Este experto también apunta que «viendo las piezas –su análisis ha sido a través de las fotografías del acta de registro de la UDEF–, probablemente tuviéramos conocimiento de si llevan los contrastes que deben llevar los metales preciosos, y tendríamos conocimiento también de quién ha producido eso, si es que llevaran los contrastes obligatorios que actualmente se exigen, que no sé si esas piezas pueden venir de tiempos mucho más antiguos o formar parte de colecciones de joyeros de élite», comenta Rodríguez.

Registro histórico

La Audiencia Nacional ha llevado a cabo este registro en la oficina del ex presidente Zapatero en la calle Ferraz, número 35. En su casa podría tener aún más joyas.

La entrada y registro, practicada este 19 de mayo de 2026 en virtud de un auto del juez Luis Calama, ha dado lugar a la incautación de decenas de carpetas con documentación, dispositivos electrónicos, pendrives, discos duros y un conjunto considerable de joyas halladas en una caja fuerte en el interior del inmueble. La secretaria Gertru Alcázar dijo que «algunas de las mismas son herencia de doña Sonsoles y regalos de viajes».

La investigación se enmarca en presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El registro, que se prolongó desde las 08:17 hasta las 14:00 horas, fue practicado por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

La puerta del inmueble fue abierta de manera voluntaria por doña Gertru Alcázar Giménez, a quien se notificó el auto de entrada y registro y se le informó de que «las actuaciones no se encuentran declaradas secretas», así como de sus derechos y de «la obligación que tiene de presenciar la misma».

En el despacho ocupado por Alcázar y por otra empleada identificada como Judith, los agentes han localizado y precintado hasta cuarenta evidencias documentales, entre las que destacan carpetas rotuladas con nombres como CHINAINK ASIA, ANÁLISIS RELEVANTE, ICD INSTITUTO DIPLOMACIA CULTURAL, ERNST & YOUNG, KREAB WORLDWIDE, NEXGEN HYDROGEN, ALMATECH o GATE, todas ellas con documentación foliada y sellada.

También se han incautado siete agendas de la presidencia en formato blanco, correspondientes a los años 2019 a 2025, consignadas expresamente como «Presidente Zapatero», más una docena de agendas adicionales de tapa negra con la inicial C.

Ambas empleadas han cedido de forma voluntaria «las contraseñas o claves para acceso a ordenadores, teléfonos y cualquier otro terminal». Del ordenador de Alcázar Giménez se han extraído buzones de correo electrónico vinculados a las cuentas de email, así como acceso a una carpeta compartida en red con el PSOE.

Del equipo de Wells Sutton se han recuperado las bandejas de las cuentas [email protected] y [email protected], incluido el grupo compartido de OneDrive denominado «Portal Corporativo PSOE». Toda la información digital ha sido empaquetada en ficheros RAR con sus correspondientes códigos HASH para garantizar la cadena de custodia.

Joyas en caja fuerte

El hallazgo más llamativo de la jornada fue en el despacho número 2, identificado como el del «jefe de gabinete». Allí se ha localizado una caja fuerte que, según declaró Gertru, «es de la vivienda de don José Luis y doña Sonsoles».

En su interior, los agentes han encontrado un copioso conjunto de alhajas: collares, pulseras, pendientes, sortijas, brazaletes, relojes de marcas como Longines, Omega, Pierre Balmain y Certina, y una pieza con la inscripción «José Luis R.Z.».

Para la apertura de la caja fuerte fue convocado el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), aunque finalmente no fue necesaria su intervención técnica: «Acude al domicilio una persona con la llave con lo que se accede a la caja fuerte».