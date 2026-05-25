El vídeo que retrata a Zapatero: «Ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho»

«Ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Esa es la escuela que hemos aprendido en la casa del pueblo, entre los militantes y compañeros». Con estas palabras, José Luis Rodríguez Zapatero pretendió explicar la esencia del socialismo en el 40.º Congreso Federal del PSOE, celebrado en 2021. Esta intervención, que en su día sonó a arenga militante, hoy retrata la hipocresía del ex presidente.

La realidad se ha encargado de desmentirla de la forma más gráfica posible, y precisamente hoy. Este lunes, la UDEF ha abierto la caja fuerte de su despacho en Ferraz y ha encontrado un inventario de 103 piezas entre joyas y relojes de marca: collares, pulseras, pendientes, sortijas, brazaletes y relojes de lujo. Difícilmente la imagen de ese hombre que presumía de «tener muy poco» ha quedado más en evidencia.

‘Caso Zapatero’

El hallazgo no es sino el último capítulo de una investigación judicial que lleva meses sacudiendo al socialismo español. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al expresidente en el caso Plus Ultra, siendo la primera vez en democracia que se imputa a un expresidente del Gobierno. Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio por tres delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La causa gira en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros de dinero público y la sospecha de que esos fondos sirvieron para lavar capitales en el extranjero.

El juez sostiene que existen indicios de una «estructura organizada y estable» dedicada presuntamente a ejercer influencias políticas y a mover fondos mediante una red de empresas y contactos institucionales, en cuyo centro Zapatero ocuparía una posición principal. Una trama que fue tomando forma hasta que, en diciembre de 2025, la UDEF detuvo al presidente de Plus Ultra y al empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, dentro de una operación por presunto blanqueo de capitales.

Zapatero niega los cargos. Pero entre el hombre que subió al atril a hablar de austeridad militante y el que hoy aparece en el centro de una investigación por corrupción, blanqueo y tráfico de influencias, media un abismo que sus propias palabras no hacen sino agrandar. La frase que el PSOE publicitó como bandera ideológica se ha convertido, para sus críticos, en el mejor retrato involuntario de su hipocresía.