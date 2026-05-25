¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 25 al 27 de mayo de 2026

Pasapalabra sigue demostrando que es uno de los platos fuertes de cada día en televisión y en los últimos días se ha convertido en noticia por asuntos judiciales. Tal y como te adelantamos en Happy FM, el programa se mantendrá en emisión pese a la resolución del Tribunal Supremo, algo confirmado por fuentes cercanas al programa y a Antena 3. Tal y como ya hemos explicado, esta sentencia afecta nada más que a la prueba El Rosco, que es la de más tensión e interés, pero que se podría —en el peor de los casos— sustituir por otras pruebas, como ya ocurre en la versión francesa del programa. Mientras tanto, Javier y David —los actuales concursantes— siguen ajenos a los líos judiciales y se preparan para recibir a cuatro nuevos famosos en el plató, que formarán parte de sus equipos.

Mamen Mendizábal y Bruno Cardeñosa: información, opinión y misterio

El plató recibe a dos grandes de la comunicación que cambian radicalmente de registro. Por un lado, Mamen Mendizábal deja atrás la rigurosa actualidad y la investigación periodística para enfrentarse al cronómetro. Su rapidez mental promete ser un factor decisivo. La periodista acude tras el estreno de la nueva temporada de Anatomía de… el programa dedicado al recuerdo de personajes y noticias de la historia mundial y de nuestro país.

Junto a ella, un maestro del misterio radiofónico como es Bruno Cardeñosa, aportará esa dosis de análisis y calma estratégica que tantas veces se necesita en la pista musical. El periodista es el presentador de La rosa de los vientos, el mítico programa de las madrugadas de Onda Cero y que él presenta tras el fallecimiento de Juan Antonio Cebrián.

Juanjo Artero y Michelle Calvó: El reencuentro de la ficción nacional

El toque artístico y el carisma interpretativo correrán a cargo de dos generaciones doradas de nuestra televisión:

Pura nostalgia televisiva: El inolvidable Juanjo Artero (actor de Verano azul y El comisario) vuelve a la carga para demostrar que su veteranía es el mejor talismán para rascar segundos vitales antes del Rosco.

El inolvidable (actor de Verano azul y El comisario) vuelve a la carga para demostrar que su veteranía es el mejor talismán para rascar segundos vitales antes del Rosco. Juventud y magnetismo: Cierra el cuarteto Michelle Calvó, una de las actrices más todoterreno del panorama actual. Tras años alejada de las cámaras y centrada en su carrera como actriz de doblaje, vuelve por todo lo alto como protagonista de Berlín, la serie que sirve de secuela de La casa de papel, donde se convierte en la experta informática de la banda de ladrones del mítico Berlín.

Días clave para el futuro de ‘Pasapalabra’

Como ya hemos adelantado en Happy FM, Roberto Leal y sus concursantes no corren ningún peligro y el programa continuará en Antena 3 y en su horario habitual, como nos han confirmado de forma insistente desde la cadena. Habrá que esperar, eso sí, para saber qué pasará con el futuro de El Rosco, la prueba que ha dado millones de euros durante más de 20 años a los concursantes.

Antena 3 tiene dos opciones: llegar a un acuerdo con la productora holandesa que ha ganado la demanda de la propiedad de esa prueba (sólo de esa prueba, no del resto del programa); o continuar con la emisión cambiando la prueba final, algo que, como ya hemos contado, hacen en otras versiones, como la francesa.