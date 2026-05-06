Qué se sabe de la visita del Papa León XIV a España en 2026: fechas clave, qué ciudades visitará y actos

El Vaticano ha confirmado oficialmente los detalles del esperado viaje del Papa León XIV a España, que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio de 2026. Esta visita, la primera de su pontificado a territorio español tras su elección el pasado 8 de mayo de 2025, ha despertado una gran expectación entre los creyentes. Bajo el lema «Levantad la vista», el Papa busca conectar con una sociedad tan diversa como la de hoy en día.

Visita del Papa a Madrid

El Papa aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la mañana del sábado 6 de junio, donde será recibido por los Reyes de España. Su estancia en la capital será hasta la mañana del martes 9 de junio, convirtiéndose Madrid en el centro del viaje del Papa a España. Durante esos cuatros días, Madrid tendrá multitud de actos, destacando la gran vigilia de oración con jóvenes en los alrededores del Santiago Bernabéu el sábado por la noche.

El domingo 7 el Papa León XIV oficiará una misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, seguida de una procesión por el centro de la capital. El lunes 8 de mayo será mucho más institucional, con una visita al Congreso de los Diputados y un encuentro con los obispos en la Conferencia Episcopal Española. Antes de irse el martes 9, el Papa dedicará tiempo a los más desfavorecidos visitando distintos sitios de acogida de Cáritas.

Visita del Papa a Barcelona

León XIV llegará a Barcelona el martes 9 de junio a media mañana y su encuentro durará hasta el jueves 11. Su visita coincide con el centenario del fallecimiento del artista español Gaudí, un hecho que el Vaticano ha querido honrar. El acto central tendrá lugar el miércoles 10 de junio en la Sagrada Familia, donde el Papa presidirá la inauguración oficial de la Torre de Jesucristo, que va a ser la estructura más alta de la basílica.

La agenda del Papa en la ciudad también está marcada por un encuentro multitudinario con comunidades religiosas y jóvenes en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El Papa también ha expresado su deseo de visitar la Abadía de Montserrat antes de marcharse.

Visita del Papa a Canarias

La etapa final del viaje comenzará el jueves 11 de junio con el aterrizaje del avión en la base aérea de Gando, en Gran Canaria. El Papa León XIV permanecerá en las islas hasta la tarde del viernes 12 de junio, cumpliendo con el deseo del Papa Francisco de conocer la realidad migratoria. El primer acto será en el Puerto de Arguineguín, donde el Papa mantendrá un encuentro con personas migrantes y trabajadores de emergencia. Esto se hace para dar visibilidad al problema que hay con la migración.

El cierre de su viaje a las islas estará enmarcado con la visita rápida a dos provincias canarias, una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria y otra en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Al acabar, el Papa pondrá rumbo a Roma, poniendo fin a una semana que marcará un antes y un después en España.