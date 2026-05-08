Cuánto va a costar a España la visita del Papa León XIV y qué organismos la van a financiar

España ya se prepara para uno de los acontecimientos religiosos mediáticos más importantes de los últimos años. La visita del Papa León XIV a España será del próximo 6 al 12 de junio, y tendrá un coste superior a los 15 millones de euros y requerirá un gran despliegue logístico, judicial y organizativo.

Una visita histórica

El viaje de León XIV será el primero de un Papa a España desde la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid en 2011 con el Papa Benedicto XVI. Durante una semana, el pontífice recorrerá las ciudades de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, en una agenda que combinará diferentes eventos sociales y encuentros multitudinarios.

Las organizaciones calculan que la visita podría generar un impacto económico superior a los 100 millones de euros gracias al turismo, la hostelería y toda la actividad comercial relacionada con el evento. Hoteles, transporte y comercios esperan una fuerte llegada de peregrinos y visitantes internacionales, especialmente en Madrid y Barcelona.

¿Quién va a pagar el viaje?

La Conferencia Episcopal Española asegura que la mayor parte del presupuesto será financiada por aportaciones privadas, donaciones y patrocinadores, aunque distintas administraciones públicas también asumirán parte del gasto relacionado con seguridad, movilidad e infraestructuras. Para ello se ha diseñado un sistema de colaboración económica con distintos niveles de aportación.

Algunas de las fórmulas de patrocinio han generado polémica. Informaciones apuntan a que algunos inversores podrán acceder a encuentros privados con el Papa a cambio de aportaciones de hasta 500.000 o incluso llegar al millón de euros.

El Ministerio del Interior coordinará el enorme dispositivo de seguridad, mientras que los ayuntamientos y gobiernos autonómicos colaborarán en movilidad, limpieza, emergencias y logística.

Más de 13.000 agentes

La dimensión del operativo policial será enorme. El Gobierno ya ha confirmado el despliegue de más de 13.000 policías y guardias civiles para garantizar la seguridad durante los actos del Papa. También participarán policías locales, Mossos d’Esquadra y los cuerpos autonómicos de las diferentes comunidades.

Entre los eventos más multitudinarios destaca el gran acto previsto en el Santiago Bernabéu, además de encuentros en el Congreso, visitas a centros sociales y actos masivos en varias ciudades. Incluso artistas como Niña Pastori participarán en algunos de los eventos oficiales del viaje del Papa.