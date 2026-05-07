Los policías nacionales de Seguridad Ciudadana patrullarán las calles con subfusiles ante el incremento de la violencia callejera en España, que alcanza una cifra récord con 2.600 reyertas al mes de media. En las últimas semanas se están registrando sucesos de extrema gravedad que ponen en jaque tanto la seguridad ciudadana como la de los propios agentes, que están sufriendo agresiones espeluznantes que ponen en riesgo su vida.

Como ha informado OKDIARIO, el pasado sábado, un marroquí degolló en plena calle a una menor en Esplugas de Llobregat (Barcelona) y atacó a dos personas más al grito de «¡Alá es grande!». Además, ese mismo día, un delincuente reincidente apuñaló hasta 17 veces a un policía nacional fuera de servicio en Madrid.

También en días recientes, tres personas han pegado una paliza a una anciana con palos de madera para robarle las joyas en plena calle en Palma, y este miércoles, una anciana de 80 años ha sido asesinada en su vivienda en el municipio madrileño de Galapagar. Su cadáver fue hallado con numerosos politraumatismos.

En las últimas semanas también ha habido tiroteos entre clanes en el barrio malagueño de La Trinidad. Una situación ante la que la Policía dio un importante golpe estratégico, en el que desplegó a alrededor de 250 agentes y que se saldó con 19 detenidos y nueve armas intervenidas, entre ellas una de guerra.

Además, el proceso de regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez, el más laxo de la historia, está dejando estampas violentas como la ocurrida el pasado 28 de abril en Madrid, con decenas de inmigrantes asaltando la embajada de Gambia. La Policía ya advirtió al Ejecutivo de que esta regularización provocaría un coladero de delincuentes; ahora los agentes detectan que delincuentes excarcelados de Marruecos y Argelia y cárceles de toda África están intentando colarse.

También se entregará a unidades especializadas

Ante la alarmante situación que se registra en nuestras calles, con un aumento de armas en ellas y la criminalidad cada vez más violenta, la Policía Nacional va a dotar próximamente a los agentes de Seguridad Ciudadana de subfusiles CZ Scorpion EVO3 A1. Muchos policías ya están recibiendo formación para utilizarlos y «se va a implantar de inmediato en el patrullaje diario», según declaran a OKDIARIO fuentes policiales que ya están realizando los cursos específicos de formación.

Y no sólo se va a dotar a los agentes que patrullan, también se extenderá a policías de unidades especiales, como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) y Unidades de élite de Policía Judicial, según avanzan a OKDIARIO mandos de la Policía.

Precisamente, esta nueva arma la habían reclamado muchos comisarios ante la nueva realidad criminal, en la que la cifra total de delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias supera los registros de la última década. Ante el aumento tan grave de la violencia, el ministro no ha tenido más remedio que ceder ante las presiones de los altos mandos policiales para proteger no sólo a la sociedad, sino también a sus propios agentes, que están cayendo asesinados a manos de los narcos.

«Esta arma es mucho más letal que la mierda de pistola corta que llevamos actualmente en Seguridad Ciudadana», declaran a OKDIARIO fuentes policiales, celebrando la decisión tomada. «Los policías somos neutrales, denunciamos las cosas que se hacen mal, pero cuando hay que elogiar, también se hace, como ocurre con esta decisión», declaran, satisfechos con la nueva arma con la que van a poder patrullar.

Y destacan que «como en los últimos años ha habido en España una escalada de violencia en espiral, se adoptan medidas extremas nunca vistas antes en nuestro país, asemejándonos cada vez más a países como EEUU, donde se emplean medios policiales no vistos en territorio europeo».

«Estamos ante una medida muy necesaria que refuerza la seguridad ciudadana y que en primer lugar protege a los policías ante la peligrosidad de nuestro trabajo», apunta otro agente, en alusión a que se han registrado hasta 121.000 delitos de atentado contra policías y guardias civiles durante el Gobierno de Sánchez. «Estas medidas no se veían en España desde los tiempos de ETA», agrega.

Preguntados los agentes de Seguridad Ciudadana sobre la diferencia entre las anteriores armas y la nueva, destacan que el subfusil Scorpion lleva la misma munición que la pistola corta que usan ahora, la pistola HK, pero «al ser un subfusil y tener el cañón mucho más largo y también el culatín más largo, es un arma de precisión, mucho más estable y es más certero el tiro».

Además, indican que la pistola que vienen usando sólo dispara cartucho a cartucho, mientras que el subfusil Scorpion se puede usar tiro a tiro, con tiro de tres y con ráfaga permanente. Por tanto, una gran diferencia operativa y armamentística. «Es muy buena arma», concluyen los policías.

«Es un arma mucho más potente y efectiva que el arma corta y de más protección para los agentes. Y si nosotros estamos protegidos, los ciudadanos van a estarlo el triple», declara otro policía, destacando que «la noticia de la dotación de esta nueva arma es muy importante, ya que supondrá un gran beneficio para la sociedad».

«Es una medida que llevamos reclamando los agentes durante mucho tiempo porque nos enfrentamos a diario con sucesos cada vez más peligrosos, como enfrentamientos armados, como se ven con frecuencia en el estrecho de Gibraltar, especialmente en Barbate, donde los narcos quieren imponer su ley y operan con armas de guerra. Y esta nueva arma es para contrarrestar todo esto», agregan las fuentes policiales consultadas.

España, insegura con Sánchez

La nueva realidad criminal no sólo ha supuesto un empeoramiento del 7,2% respecto a las cifras de 2024, sino que también supera ampliamente todos los balances previos.

En 2025 se produjeron 2.115 reyertas más que el año anterior y se alcanzan cifras históricas en todas las comunidades autónomas, salvo en Cataluña, Murcia y la Ciudad Autónoma de Melilla. Castigaron especialmente a Andalucía (18,6% del total), Cataluña (13,4%), la Comunidad Valenciana (12,6%) y Madrid (12,1%).

El mayor deterioro en 2025 respecto al año anterior lo sufrieron los ciudadanos de Ceuta (+27%), Navarra (+23%), Castilla la Mancha (+18%), Extremadura (+17%) y Galicia (+14%). Sólo en esas cuatro regiones se concentra casi el 57% de la violencia callejera de España.

Y con esta violencia se topan a diario los policías nacionales durante sus intervenciones, que, sin embargo, siguen sin ver cumplida su histórica reivindicación de la profesión de riesgo.

Los datos de 2025 desmienten una vez más el discurso triunfalista del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien viene sosteniendo que la criminalidad está bajando.

Las violaciones, también disparadas

Y no sólo la violencia callejera se ha disparado, también las violaciones, nada menos que un 288% desde que Marlaska es ministro. Pasan de las 1.382 registradas en 2017 a 5.363 en 2025, según los propios datos del Ministerio del Interior.

Cabe también destacar que el 39,24% de los delitos contra la libertad sexual en España son cometidos por extranjeros, lo que supone un incremento de dos puntos respecto al año anterior y confirma una tendencia al alza de los delitos de este tipo cometidos por la población extranjera. Y ello pese a que este colectivo representa únicamente el 13% de la población residente en nuestro país, el 7% teniendo en cuenta sólo a hombres.

El aumento de las agresiones sexuales con penetración desmonta también al presidente, quien presume siempre que puede de liderar un Gobierno feminista, en el que los propósitos y avances sociales sostienen la legislatura, así como que España «tiene las calles más seguras».

Otras medidas necesarias

«Estamos ante un fenómeno grave de violencia callejera que Interior no puede seguir ignorando porque se está poniendo en riesgo a diario la seguridad personal de los policías», denunció la Confederación Española de Policía (CEP) el pasado mes de marzo, al conocerse el último balance de violencia callejera. Y destacó que «este deterioro de la seguridad en la calle, que tiene un impacto directo en las condiciones de trabajo de los policías nacionales, es un indicador objetivo que acredita que la gestión del Ministerio del Interior en este ámbito está siendo un fracaso».

Para este sindicato, la solución a esta lacra también pasa por adoptar de inmediato medidas que «refuercen el principio de autoridad, la integridad física de los policías y, en última instancia, la seguridad del despliegue de prevención de la delincuencia».