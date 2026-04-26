Delincuentes excarcelados de Marruecos, Argelia y cárceles de toda África «están intentando colarse en España a través de la regularización masiva» urdida por el Gobierno de Pedro Sánchez tras un pacto con Podemos. Así lo declaran a OKDIARIO fuentes policiales, destacando que «es un peligro real la llegada de delincuentes a España».

La Policía ya advirtió al Ejecutivo de que esta regularización provocaría un coladero de delincuentes, pero hizo caso omiso y la ha llevado adelante. «Ya tenía la decisión tomada», apuntan las citadas fuentes, discrepantes de cómo se están haciendo las cosas, ya que su principal misión es garantizar la seguridad en España, trabajando incluso en otros países, en origen, para tratar de impedir que llegue inmigración ilegal.

Tanto policías como guardias civiles están desplegados en países como Gambia, Senegal y Mauritania. En Marruecos no, porque colabora.

Una vez ya consumado el proceso de regularización, están detectando «movimientos hacia España de inmigrantes que están siendo excarcelados y huyen de sus países, porque son viejos conocidos en ellos, para regularizarse» a través de este proceso, que es el más laxo de la historia. En el Cuerpo hay una «profunda preocupación» por el perfil de los que puedan aprovecharse de esta «caótica» regularización.

Recientemente, Marruecos ha indultado a 1.200 condenados, incluidos terroristas, por el fin del Ramadán. Además, el verano pasado, el rey Mohamed VI también indultó a casi 20.000, entre ellos 23 sentenciados a muerte.

A esto se suma el colapso de diferentes sistemas penitenciarios de África debido a los conflictos que se viven continuamente en el Sahel, en África Oriental, Somalia, Siria y Libia. Para las fuentes consultadas, indudablemente, los excarcelados tratan y tratarán de venir.

Así las cosas, estamos ante dos perfiles en esta regularización: el de delincuentes que huyen y el de la inmigración económica, de quienes buscan una vida mejor, como son los inmigrantes «iberoamericanos, africanos y asiáticos», quienes estaban trabajando en la economía sumergida o llegan ahora.

Regularización sin control

Con esta regularización se da la vuelta a las que había habido anteriormente en España, que han sido en su inmensa mayoría de trabajo, salvo una humanitaria tras los atentados del 11-M. En las anteriores, Interior lo único que hacía era proporcionar la documentación, ya que la regularización la hacía el Ministerio de Trabajo.

Para las citadas fuentes policiales, la regularización de Sánchez es «una auténtica barbaridad, ya que se da de forma incontrolada». Advirtieron de forma interna a sus mandos de lo que pensaban que iba a pasar, muestra de su lealtad, y ahora comprueban que no se equivocaban.

Estos policías están convencidos de que no serán sólo regularizados 500.000 inmigrantes, como asegura el Gobierno. Están más de acuerdo con el Informe Funcas, que la cifra en 840.000, a los que hay que sumar el arraigo, que los situaría en unos tres millones. Además, ponen el foco en que en África, de donde viene la mayoría, o en Asia, no hay registros civiles.

Las citadas fuentes también denuncian que «estamos poniendo en bandeja de plata el negocio a las mafias», porque con el paso del tiempo, una vez regularizados, se calcula que cada uno de ellos podrá reagrupar al menos a cinco personas, lo que supone un total de 3 millones de personas en los próximos cuatro o cinco años. ¿Es capaz España de asumir este número de personas con los servicios sociales que tiene?

Vuelos desde Turquía

La procedencia de quienes persiguen la regularización no sólo es directa desde África. Se están buscando rutas alternativas desde otros países de Europa hacia España para regularizarse «con documentos falsos» que demostrarían su estancia en España antes del 31 de diciembre, de forma mendaz. Se trata de marroquíes, argelinos, senegaleses, malienses, gambianos, guineanos de Conakri, etcétera.

También pakistaníes, bangladesíes y otros asiáticos. Muchos de ellos entran por Francia «procedentes de Alemania, Holanda, Italia, Bélgica y Reino Unido».

Actualmente, también «se está produciendo la entrada de marroquíes y asiáticos desde Turquía», vuelos donde no les piden visados, y desde allí las mafias los introducen por la ruta de los Balcanes y llegan donde tienen colonias: Bélgica, Francia, Italia y España. Vías que son las más seguras y más baratas.

«Siempre es más barato un avión por 300 euros que una patera por 14.000», apuntan los policías consultados, indicando que «está viniendo todo aquel que ha escuchado que en España se está produciendo este proceso de regularización. Y lo han oído todos».

Los expertos apuntan que las únicas formas de luchar contra la inmigración irregular es trabajar en origen evitando la salida o repatriar a todo aquel que haya incumplido las normas que cualquier país soberano exige a su llegada.

España soluciona un problema a Europa

Las fuentes policiales consultadas también ponen el foco en que con esta regularización España está solucionando un problema a Europa. En este sentido, ponen como ejemplo que una persona que está trabajando en el mercado negro en Francia y viene a España a regularizarse y le damos una tarjeta de residencia, vuelva a Francia con la tarjeta española y si da problemas en el país galo, va a ser expulsada a España.

Además, señalan que «se está haciendo informes de nacionalidad como si no hubiera un mañana». Y esperan que una vez terminada la regularización, el Gobierno reconozca las cifras reales. «Esperemos que sean honrados y leales con el pueblo español y las digan», concluyen.