Rectificación de Leticia de la Hoz

En relación con ​el artículo publicado el día 27 de mayo de 2026 bajo el titular “La cloaca del PSOE y la abogada de Koldo intentaron comprar a Rivas, socio de Aldama: «Te absolverán»” y el artículo publicado el día 28 de mayo titulado «Leticia de la Hoz, la socialista abogada de la cloaca de Leire», Leticia de la Hoz ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo y desea poner de manifiesto lo siguiente:

No tuvo lugar reunión alguna con Claudio Rivas y Leire Díez. Leticia de la Hoz no ha intentado comprar a Claudio Rivas.