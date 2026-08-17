Detenida una mujer por la muerte a puñaladas de su novio en un cortijo de Estepa (Sevilla)

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por estar implicada en la muerte violenta de su pareja, un hombre de 36 años, en un cortijo situado en el término municipal de Estepa, en la provincia de Sevilla. El suceso se produjo durante la jornada del domingo y la investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el fallecimiento.

La víctima perdió la vida después de sufrir heridas provocadas por un arma blanca. Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar tras tener conocimiento de los hechos y comprobaron la gravedad de la situación, iniciándose entonces las primeras diligencias para determinar qué había ocurrido en este enclave rural.

La principal novedad conocida este lunes es la detención de la pareja del fallecido. La mujer permanece actualmente en dependencias de la Guardia Civil mientras los investigadores continúan recopilando información y practicando las diligencias necesarias antes de su puesta a disposición judicial. Por el momento, no han trascendido públicamente más detalles sobre su declaración ni sobre las circunstancias concretas que rodearon el enfrentamiento.

La investigación está siendo desarrollada por agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna, que han asumido las actuaciones para tratar de reconstruir lo sucedido. Los investigadores trabajan para determinar cómo se produjo la agresión, qué relación existe entre la detención y el fallecimiento y cuál pudo ser el desencadenante de los hechos.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN.