Este otoño la ropa se secará más rápido en interiores si usas este artículo doméstico

Varios expertos han dado con el mejor truco para secar la ropa más rápido en interiores durante este otoño y no tiene que ver con la calefacción. Secar la ropa antes de que salga de la lavadora es importante para evitar que tender las prendas dentro de la vivienda pueda generar un exceso de humedad que no es bueno ni para el hogar ni para las personas que viven en su interior. Por ello, profesionales en la materia han desvelado un truco para poder secar la ropa sin la necesidad de tirar de electricidad y el coste que supone.

El otoño llega con lluvias y una bajada de temperaturas que los españoles ya hemos notado durante el último fin de semana. Después de haber vivido uno de los veranos más calurosos de los últimos años, ahora es el turno de una época del año que se caracteriza por el exceso de precipitaciones y el adiós a las altas temperaturas. También es de agradecer unos grados de menos después de un mes de septiembre que ha sido muy agosto.

Con la bajada de las temperaturas llegan otros pequeños problemas que tienen que ver con las tareas domésticas y el proceso de secado de la ropa después de pasar por la lavadora. Los meses de verano son muy agradecidos para el arte del tender, ya que la ropa queda seca en apenas unas horas, pero durante el mes de otoño esto se complica por el exceso de lluvias y la llegada del frío. Por ello, varios expertos han dado un truco para que tender dentro de la vivienda no se convierta en la fiesta de la humedad.

El truco para secar la ropa más rápido en otoño

Este truco también adquiere relevancia porque, para agilizar el proceso de secado de la ropa, no tendrás que tirar de la calefacción y el gasto energético que ello supone. Y más teniendo en cuenta la subida de los precios que se esperan para este invierno y que será un gran problema para los millones de familias que hay en España y que no pueden llegar a final de mes. Por ello, hay que evitar tirar de calefacción para secar la ropa tendida en el interior de la vivienda.

Además, tender dentro de la casa puede provocar un exceso de humedad y esto puede desembocar en problemas si no hay una ventilación suficiente. Por ello, los expertos en la materia desvelan que será importante quitar parte del agua a la ropa antes de tenderla y para ello será bueno utilizar una toalla limpia y seca y aplicarla sobre las prendas mojadas.

Esto será bueno, pero mejor será, como indica la Manchester University NHS Foundation Trust en un artículo publicado por La Razón, un buen truco será utilizar dos veces el ciclo de centrifugado para quitar todo el agua posible a las prendas después de su paso por la lavadora. Para terminar de completar este proceso, la ropa se tendrá que tender en una habitación con la puerta cerrada y la ventana abierta. Esto agilizará un proceso que en muchas ocasiones, y principalmente en el mes de otoño, suele ser tedioso.