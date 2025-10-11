No necesitas secadora: el truco más práctico para secar la ropa en la lavadora con sólo una toalla

A pesar de estar adentrándonos en la estación más calurosa del año, aún podemos encontrar días desafiantes para secar la ropa. Esto ocurre cuando cuando las jornadas son especialmente lluviosas o húmedas.

A pesar de esto, existen prácticas soluciones muy efectivas para estos casos. Te presentamos el truco para secar la ropa usando la lavadora sin necesidad de una secadora.

Lo más llamativo de este método es que solo necesitas un elemento que seguramente ya tienes en casa: una toalla. Sí, con una simple toalla puedes lograr que la ropa salga casi seca de la lavadora.

Con este truco, podrás ahorrar mucho tiempo y tener tus prendas listas para usar en poco tiempo, sin importar cuándo las hayas lavado, y sin la necesidad de invertir en una secadora.

Cómo secar la ropa rápido en la lavadora sin necesidad de secadora

Se trata de uno de esos trucos que han ido pasando de generación en generación, siendo transmitido de los primeros abuelos que tuvieron acceso a lavadoras hasta nuestros padres. Sin embargo, y por curioso que parezca, aún son muchos los usuarios de estos electrodomésticos que no saben cómo aprovecharlo. ¿Pensaste alguna vez para qué sirven todos esos programas que incluye tu lavadora? Podríamos afirmar que ignoras qué hacen la mitad de todos ellos.

Y es que la mayoría de nosotros sólo lavamos con uno o dos programas básicos, que es como si aún utilizáramos el móvil solamente para hacer llamadas. Combinando la tecnología de las lavadoras modernas con la astucia de nuestros padres y abuelos, podemos sacar el máximo provecho de estas máquinas.

Muchas lavadoras modernas de hecho incorporan un programa de secado. En tal caso, ni siquiera tendrás que recurrir al truco de la toalla que decimos.

Pero suponiendo que tu lavadora no sea de última generación, y no tenga un programa de secado, una toalla podría transformarse en tu aliada.

¿En qué consiste el truco de la toalla para secar la ropa con la lavadora?

Para que tus prendas salgan secas -o al menos no tan húmedas- de la lavadora, sólo debes introducirla dentro del tambor, tapándolo por completo. Hazlo retirando primero la ropa lavada de su interior, claro está. Una vez que hayas cubierto todo el tambor con una toalla seca y limpia, vuelve a introducir cuidadosamente las prendas que acabas de lavar. Busca el manual de instrucciones de tu lavadora y programa nada más que un secado rápido.

Normalmente estos programas son cortos, de unos pocos minutos. Lo que hará tu lavadora es centrifugar la ropa a máxima potencia, como al final del lavado. Como consecuencia de la presencia de la toalla, ésta absorberá buena parte de la humedad contenida en las prendas, y esto explica por qué saldrán mucho más secas de lo que estaban.

Por supuesto, que esté más o menos seca depende de cuál sea su tamaño, de qué material esté hecha, y otros varios factores.

Aún así, la clave de este truco es que no sólo ahorras una cantidad importante de tiempo respecto a tener que recurrir a una secadora sino que, además, ahorras una cantidad importante de energía eléctrica. Al final del mes, no sólo debemos considerar el tiempo ahorrado. También cuánto dinero hemos ahorrado en energía eléctrica, y en la compra de una secadora. Si estabas pensando comprar una, quizás podrías destinar el dinero a otra cosa.

Otros trucos para secar la ropa sin secadora

Si tu ropa sigue ligeramente húmeda, puedes terminar de secarla con algunos otros trucos complementarios. O bien optar directamente por estas alternativas.

Cerca de las corrientes de aire

Seguro que dispones de una corriente de aire en casa. Sin aproximar las prendas más de la cuenta, para evitar problemas, deberías dejarlas cerca de una ventana, cerca de un radiador o ventilador, etc.

Cualquier corriente de aire que se produzca natural o artificialmente será ideal para acelerar el proceso de secado. Recuerda ser precavido y no exponer la ropa a temperaturas demasiado elevadas. Por eso tampoco conviene dejar que se seque al sol directo.

¡Pero si siempre hemos secado la ropa al sol! Es cierto, pero aún así no es conveniente. Y menos en verano. Si vas a exponer tus prendas a los rayos solares, fíjate que esté del revés. Si no tienes tanta prisa, deja que se seque toda la noche o durante el día pero a la sombra. Alejar la ropa del sol hará que dure más.

Con el secador de pelo

Finalmente, si tienes que secar prendas pequeñas, como calcetines o ropa interior, puedes acelerar el proceso con un secador de pelo. Dirige este instrumento hacia la ropa interior o calcetines que debas secar, a una distancia prudencial para no quemarlos. Al cabo de un par de minutos estarán completamente secos.