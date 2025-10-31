La corbata es uno de los complementos básicos en el fondo de armario masculino, y hay muchos hombres que cada día se ponen una por motivos laborales. Si quieres saber cómo hacer un nudo de corbata, sigue leyendo y toma nota de los pasos para hacerlo fácilmente y no complicarte la vida cada vez que tienes que ponerte una.

Un nudo bien hecho no solo se ve bonito, también proyecta una mejor imagen de ti, ya que quien lo vea pensará que eres una persona que pone atención a los detalles y se toma la molestia de hacer bien las cosas. Actualmente hay una gran variedad de nudos de corbata que se pueden hacer, unos más complicados que otros, unos más elegantes… mucho donde elegir.

Pasos para hacer un nudo de corbata fácilmente

El nudo cuatro en mano es uno de los nudos más populares entre los principiantes ya que es el más fácil de hacer. Es un nudo largo, estrecho y bonito, ideal para alargar la parte del cuello del hombre que la lleva. Lo primero que tienes que hacer es llevar el extremo ancho a la izquierda y el extremo más pequeño a la derecha, empezando por el ancho. Pasa el extremo ancho de la izquierda hacia la derecha, sobre el extremo pequeño. El siguiente paso será pasar el extremo ancho bajo el pequeño, y nuevamente hacia la izquierda. Ahora, pasa el extremo ancho otra vez sobre el extremo pequeño y llévalo hacia la derecha. Lleva el extremo ancho hacia arriba, pasándolo por el centro del lazo que se ha formado alrededor del cuello. El extremo ancho debes llevarlo ahora hacia abajo por el bucle que se formó en el frente en el paso anterior. Tira del extremo ancho hacia abajo para apretar bien el nudo, y deslízalo hacia arriba para ajustarlo. Si has completado bien todos los pasos, el nudo te habrá quedado perfecto.

¿Cuál es el origen del nudo de corbata Cuatro en Mano?

Este nudo, uno de los más populares, adoptó el nombre que tenía un Club de Caballeros del siglo XIX, y está considerado el más famoso de todos los nudos. Su fama se debe principalmente a que es muy fácil de hacer y muy versátil, además de que también se puede deshacer fácilmente. Si no te quieres complicar aprendiendo muchos nudos, entonces el mejor que puedes hacer para cualquier ocasión es el Cuatro en Mano.