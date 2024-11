Llega Halloween y es momento de decorar: sin dudas, la creatividad aflorará y todas las personas comenzarán a colocar adornos en sus casas con el fin de seguir la temática de terror. Existen formas de conservar las calabazas que empleamos para la decoración de esta fecha tan especial y que duren para varios días, ya que la decoración permanece más una vez cuando ya ha pasado la esperada noche. Conoce todos los métodos que existen para que puedas decorar con tiempo y que tu casa sea la más terrorífica de todo el vecindario en esta fecha tan especial, y cómo conservar una calabaza de Halloween.

Cabe destacar que las calabazas generalmente son una parte protagonista de la decoración de estas fechas, una celebración que comenzó a realizarse en Estados Unidos, pero que con el tiempo, ya se ha expandido por todo el mundo. Sin embargo, el origen de la palabra es Escocés: viene de «All Hallow’s Eve», lo que en castellano quiere decir «Víspera de todos los Santos», y en un principio era una fiesta pagana, que al paso de los años llega a lo que es hoy en día. En relación a la decoración «originalmente, la gente tallaba nabos y colocaba velas en su interior para protegerse de los espíritus malignos, pero los estadounidenses cambiaron los nabos por las calabazas», según el artículo A brief history of Halloween publicado por la New York Public Library, tradición que ahora se sostiene y por la cual es importante aprender conservar la calabaza para la decoración de cada año.

¿Cuáles son los métodos para conserva una calabaza de halloween?

El tallado de la calabaza es una de las actividades previas más divertidas de la fecha. Además de organizar cómo serán los disfraces, coordinar con tus amigos o vecinos cómo será el recorrido para pedir dulces, la decoración toma un rol protagónico que lo convierte en un ítem fundamental.

Sin embargo, es importante que aprendas a conservarla para que la decoración puedas hacerla con tiempo y no se eche a perder. Si bien para comerlas, según la Fundación Española del Corazón «debemos fijarnos en aquellas que estén firmes y con la piel intacta, y si tienen su rabo o pedúnculo, mucho mejor», para este tipo de decoraciones puedes usar alguna que esté menos firme. Esto no sólo te facilitará la tarea, además le dará un toque todavía más terrorífico.

Para evitar que se forme moho y se eche a perder con olor, una forma de conservarla es empleando un blanqueador. Lo primero que tendrás que hacer es preparar en un balde en el que quepa la calabaza una cucharada de cloro en un litro de agua. Mezcla ambos ingredientes y sumerge la calabaza allí uno o dos minutos, lo que eliminará las bacterias y hongos que pueda traer, y tampoco se formará moho ni otra reproducción de gérmenes que la echan a perder.

Otra forma es empleando laca para el cabello: rocía toda la calabaza, asegurándote llegar a los lugares más recónditos de la misma, tanto en su interior como exterior. Recuerda que es inflamable, por lo que no es recomendable si le quieres colocar velas dentro o alrededor de la misma.

El aceite o la vaselina también son grandes aliados de la conservación: para esto se recomienda utilizar guantes desechables que te ayuden a aplicar una generosa capa de cualquiera de los dos productos mencionados que proporcionarán una barrera eficaz contra la propagación de bacterias. Puedes implementarla tanto en su interior como en el exterior y obtendrás mejores resultados.

Alternativas de conservación de la calabaza de Halloween

Cabe destacar que la cera para suelos es una gran aliada en la conservación de la calabaza: con ella formarás una película fina y brillante sobre la superficie que le dará un toque terrorífico a tu decoración pero que le dará una vida decorativa más larga.

Finalmente, existe un último método de conservación de la calabaza para decoraciones que es el conocido como sellado y frío: para ello, primero debes retirar la pulpa y las semillas, lo que le irá quitando humedad, y esto ya cambiará significativamente la vida útil de la calabaza; luego, rocías la misma por dentro y por fuera, con una mezcla de agua y vinagre, y ayudará a evitar la propagación de bacterias; y finalmente, deberás guardarla en un lugar fresco o en el refrigerador para ralentizar la descomposición.

Otra opción es colocar la calabaza tallada en un sitio frío, entre 2-5ºC, y déjala ahí hasta que la quieras exponer.

Ahora que conoces algunas de las formas de conservar tu calabaza tallada por más tiempo, es hora de que dediques un tiempo a elegir el tipo de calabaza y llegar a tiempo para decorar todo como Halloween. Y no sólo ello, que la tengas durante más días pues tales fiestas suelen tener lugar durante una semana más o menos.