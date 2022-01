Llegan de nuevo los reyes magos. Y lo hacen durante la noche del 5 de enero para dejar los regalos más especiales a pequeños y grandes. Si los niños han escrito la carta ya, puede ser que los reyes les respondan y para esto hay que saber hacer la firma de los reyes magos fácilmente. Es algo que sorprende y gusta mucho a los pequeños de la casa.

Vive la magia de una noche realmente especial y emula la letra de los que reparten regalos para que los niños se encuentren una carta firmada por ellos el día 6 de enero junto a sus obsequios.

Pasos para hacer la firma de los reyes magos

Suelen firmar cada uno

Es tan especial que no solamente hay una firma genérica si no que suelen firmar cada uno o bien toda la carta o por separado cuando sabemos que el niño tiene su rey especial y favorito. Sea como sea, hay que poner primero la palabra rey y luego el nombre del que sea en cuestión, como Rey Melchor, etc.

Letras antiguas

Si firmas con una letra de ahora bien moderna o la que tienes, nadie se lo va a creer, así que lo mejor es que hagas letras más largas, de tipo antiguo, si no sabes bien cómo son, entonces copia en Internet algunas de ellas porque así es más real.

Firma sin sentido

Otra cosa es que firmes la carta o la nota para los niños con una firma de aquellas algo raras, que copian el nombre de cada rey mago y luego debajo se pone en letras más claras rey x. porque las firmas son así y deben ser algo ilegibles.

Con colores y otros

Del mismo modo que los niños suelen hacer las cartas en papeles de colores o algo distintos, la nota con las firmas también puede llevar variedad de estos tonos o algunos dibujos porque así gustará más a los pequeños.

¿Qué se pone en la nota?

Debemos poner algo que esté relacionado con la vida del pequeño. Si ha pedido x cosas y también ha comentado que su rey favorito es tal, entonces es importante destacar en la nota, firmada por el rey mago, que debe portarse mejor o señalar algo distintivo de su vida. Todo ello debe parecer realmente real para que el niño siga con la magia de este día tan importante en la vida de todos.