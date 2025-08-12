OKDIARIO con los vecinos afectados por el incendio de Tres Cantos (Madrid): «Se vino todo abajo»

El incendio registrado a última hora de la tarde de este lunes en Tres Cantos (Madrid) ha evolucionado favorablemente durante la noche y está perimetrado, según los servicios de Emergencias de Madrid. Sin embargo, ha dejado numerosos desperfectos en viviendas de la localidad y en otras instalaciones como el prestigioso colegio King’s College. Además, un hombre ha fallecido tras sufrir quemaduras en el 98% del cuerpo.

OKDIARIO ha recorrido la localidad y ha podido conversar con los vecinos afectados, que muestran las consecuencias de las llamas en sus casas: «Esto eran estanterías, se vinieron abajo», comenta uno de ellos, mostrando su vivienda, prácticamente devorada por las llamas. «La cocina explotó», añade.

Los vecinos de Tres Cantos están consternados por la virulencia del incendio, que han descrito como «impresionante», ya que las llamas se extendieron de forma rápida por el viento. De hecho, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha explicado que el fuego recorrió «seis kilómetros en sólo 40 minutos».

La mayoría no ha podido dormir por la preocupación. Muchos salieron a la calle con mangueras y se afanaron en las tareas de extinción, pese al abundante humo que cubrió la localidad en pocos minutos.

El fuego arrasó más 1.000 hectáreas de terreno y 180 personas tuvieron que ser evacuadas de las urbanizaciones de Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad el Campo, ésta última de San Sebastián de los Reyes. Un centenar ha necesitado el realojo en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

A lo largo de esta noche han trabajado en las labores de extinción el cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y las Brigadas forestales con 26 bombas, tres nodrizas, varios drones y tres excavadoras.

A estos, se han sumado además, 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes Forestales, SUMMA112, SAMUR, ERIVE, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y agentes de Protección Civil de 9 municipios de la comunidad.

Aunque en estos momentos no hay riesgo para núcleos de población, la delegación del Gobierno en Madrid ha advertido que se prevé que en la tarde de este martes el aumento de las rachas de viento eleve la peligrosidad del incendio.

Por ello, han pedido a la ciudadanía que tenga máxima precaución y que sigan únicamente la información remitida por los canales oficiales.