El tiempo da un vuelco en el País Vasco: AEMET prevé un fenómeno inusual en las próximas horas

El País Vasco se prepara para un fenómeno poco común que este invierno vamos a tener que afrontar, de tal forma que nos costará creer lo que está a punto de pasar en esta zona del país. Desde la AEMET no dudan en lanzar una alerta en la que se pide precaución.

Tal y como explican en su página web: «Intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto por la mañana. Brumas de madrugada sin descartar algún banco de niebla disperso en zonas altas del interior. No se descarta lluvia débil dispersa por la mañana. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso que podría ser localmente notable el interior de las provincias litorales. Viento del sur, flojo en el interior acompañado de alguna racha fuerte a últimas horas en zonas altas y moderado en el litoral». Las alertas estarán activadas por un fenómeno de lo más inusual: «Temperaturas máximas en ascenso localmente notable en zonas bajas del interior de las provincias litorales».

La previsión para España no es mucho mejor: «Se espera que el acercamiento de las altas presiones provoque una estabilización, salvo en el noroeste peninsular, que quedará bajo un flujo atlántico. Cielos muy nubosos o cubiertos en la mitad noroeste, nubosos en el resto y tendiendo a despejar, salvo nubosidad alta. Se esperan precipitaciones en el noroeste y oeste del Sistema Central, sin descartar que sean persistentes en el oeste de Galicia. En el resto de la mitad noroeste y en el norte de Baleares no se descarta alguna precipitación débil y ocasional. En Canarias, intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia débil en las islas occidentales.

Brumas y nieblas matinales en zonas de la vertiente atlántica, más persistentes en áreas de montaña del noroeste.

Temperaturas máximas en ascenso, salvo ligeros descensos en el oeste de depresiones de la meseta sur y Guadalquivir. El ascenso podrá ser notable en el Cantábrico, alto Ebro y en montañas del norte. Pocos cambios en Baleares. Mínimas en ascenso en Galicia, y en el resto en ligero descenso, más acusado en Baleares y depresiones del noreste. En Canarias, pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas. Heladas moderadas en Pirineos, débiles en zonas de montaña y aledañas de la meseta y en las sierras del sudeste».

Siguiendo con la misma previsión: «Viento del suroeste moderado en el noroeste y la meseta norte, con rachas muy fuertes en zonas expuestas de Galicia y la Cordillera Cantábrica. En el nordeste, predominio de la componente oeste con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas de Pirineos, Ampurdán y bajo Ebro, tendiendo a amainar. Viento flojo en la meseta sur y en Andalucía. Soplará moderado de sur con intervalos de fuerte en litorales cantábricos, del oeste en Alborán y del noroeste en el resto del área mediterránea, rolando a suroeste. En Canarias, viento del nordeste moderado».