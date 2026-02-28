Mallorca convertirá una histórica bodega centenaria en un laboratorio de gastronomía y cultura

El Consell de Mallorca convertirá la histórica bodega centenaria Es Sindicat de la localidad de Felanitx en un laboratorio gastronómico y cultural con salas de exposiciones, tienda, restaurante así como un espacio residencial cooperativo, que incluirá la construcción de vivienda pública para residentes en este municipio de 20.000 habitantes.

El exterior se destinará a espacio público y se diseñará como una extensión del mosaico agrícola del municipio, con huertos vecinales y una buena conexión entre el edificio, el núcleo urbano y el entorno natural.

La construcción de esta bodega cooperativa fue una muestra clara de la recuperación del sector vinícola en Mallorca en la década de 1920. El edificio, de grandes dimensiones, estaba acondicionado para su principal función: la producción de vino, y se utilizaron materiales industriales como el hormigón y el cemento en su construcción aunque el edificio actual es el resultado de diversas reformas y añadidos a lo largo del período de actividad hasta 1990.

Es Sindicat de Felanitx es propiedad del Consell de Mallorca desde el año 2019, pero hasta esta legislatura no se ha impulsado la rehabilitación.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, junto con el conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, se han reunido con el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, y la alcaldesa del Ayuntamiento de Felanitx, Cati Soler, para iniciar los trabajos para redactar el proyecto de rehabilitación de Es Sindicat de Felanitx. También estuvo presente el equipo de arquitectos encargado de llevar a cabo la restauración del edificio.

Este ha sido el primer encuentro entre las tres instituciones para avanzar en el contenido y las directrices de intervención de la propuesta ganadora en el concurso internacional Europan 18, con el objetivo de poder disponer de un proyecto técnico que sea la base de la futura ejecución de las obras.

Entre otros temas, se ha tratado el protocolo entre el Consell de Mallorca, el Govern balear y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que hará posible la contratación del equipo de arquitectos, del proyecto ganador Re[Vi]ure Es Sindicat, para la rehabilitación del edificio histórico de Felanitx.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha afirmado que «esta reunión ha tenido como objetivo establecer las bases de los trabajos que se emprenderán a partir de ahora. Marca el inicio de una nueva etapa para uno de los edificios más emblemáticos de nuestro patrimonio. Queremos dar el máximo apoyo a los cinco jóvenes arquitectos, que con una propuesta presentada desde nuestra isla, han ganado el concurso entre una treintena de equipos de arquitectos que se inscribieron».

Según ha señalado Galmés, «es un orgullo inmenso que el proyecto Re[Vi]ure Es Sindicat haya ganado este concurso internacional, ya que demuestra el gran talento que tenemos en nuestra tierra y que nos sitúa a la vanguardia del Mediterráneo».

Por parte del Govern, el conseller Mateo ha valorado la colaboración entre las tres instituciones y el equipo de jóvenes arquitectos ganador del concurso, a los cuales ha trasladado la enhorabuena y el apoyo total «para hacer realidad este proyecto tan especial, para dar una nueva vida a un edificio emblemático como Es Sindicat, para convertirlo en un espacio cultural, artístico, social y residencial, manteniendo la esencia y la memoria» de la antigua bodega cooperativa de Felanitx.

Mateo ha explicado que la dirección general de Vivienda y Arquitectura, que presentó la reforma de Es Sindicat al concurso internacional Europan 18, hará también el acompañamiento al equipo de arquitectos, entre los cuales hay dos jóvenes mallorquinas. Asimismo, ha destacado la calidad de la propuesta, teniendo en cuenta que fue uno de los emplazamientos que más interés generó entre todos los presentados en diferentes países de Europa en este certamen.

La alcaldesa de Felanitx, Cati Soler, ha manifestado que «es un orgullo y una satisfacción ver que el proyecto para recuperar un edificio tan emblemático para los felanitxers y los mallorquines empieza a dar los primeros pasos».

El proyecto Re[Vi]ure Es Sindicat, ha sido elaborado por cinco jóvenes arquitectos, dos mallorquines y tres catalanes -Aina Perelló, Arnau Carbó, David Perelló, Francisca Gual y Sergi Pérez-, y propone transformar la antigua bodega cooperativa en un gran espacio multifuncional que combina la memoria del pasado con nuevos usos culturales, gastronómicos, educativos y residenciales.