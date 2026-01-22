Felanitx: una nueva manera de mirar el territorio

En un mundo turístico cada vez más uniforme, destacar no es una cuestión de tener más, sino de ser más fiel a aquello que se es. Felanitx lo tiene claro. Y por eso da un paso adelante con una nueva marca que no quiere sólo identificar un municipio, sino explicar una manera de hacer, de cuidar y de proyectar el futuro.

La nueva identidad de Felanitx nace de una convicción profunda: la autenticidad es el verdadero lujo. El nuevo logotipo no es un simple recurso visual, sino el reflejo de un territorio plural, rico y diverso. Un municipio formado por paisajes, núcleos, culturas e historias que, lejos de diluirse, se entrelazan para construir una visión compartida y valiente.

Con esta nueva marca, Felanitx se presenta en el mundo como un destino inteligente, donde la tecnología está al servicio de la identidad y no al revés. Las herramientas digitales permiten entender cómo se vive y se recorre el territorio, no para masificarlo, sino para gestionarlo mejor. El objetivo está claro: proteger el patrimonio natural, arquitectónico y cultural -desde las viñas hasta el litoral- y garantizar que se conserve intacto para las generaciones futuras.

Esta apuesta se traduce en recursos que conectan al visitante con el municipio de una manera más consciente y respetuosa, fomentando el descubrimiento pausado y evitando la saturación. La sostenibilidad aquí no es un eslogan, sino un compromiso real con el territorio, con la economía local y con la convivencia entre residentes y visitantes.

Felanitx defiende un modelo de turismo que no sólo consume paisaje, sino que lo entiende y lo valora. Un turismo que se implica, que escucha y que asume que cuidar el entorno es una responsabilidad compartida. Avanzar hacia la sostenibilidad es, en definitiva, asegurar que Felanitx continúe siendo Felanitx.

Y este relato no se queda en las palabras. Tiene ejemplos concretos. Uno de los más significativos es la transformación de s’Arenal de Portocolom, donde el municipio ha tomado una decisión tan innovadora como contundente: eliminar una carretera situada justo detrás la playa.

Esta actuación simboliza un cambio profundo de paradigma. Recuperar espacio para el paisaje, para la naturaleza, para las personas y para el mar. Entender que el progreso no siempre pasa por construir más, sino por saber retirar aquello que nunca tendría que haber ocupado aquel lugar. Junto con la reforma integral de las tradicionales barracas de Portocolom, el proyecto dignifica el entorno y recupera la esencia marinera de uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

Es esta coherencia entre discurso y acción la que da sentido a la nueva marca Felanitx. Intervenir con sensibilidad, pensar en el largo plazo y cuidar el legado. Porque el futuro del turismo sólo puede ser sostenible e inteligente.