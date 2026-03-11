Veolia y Amazon Web Services (AWS) han anunciado una alianza estratégica para desplegar en España una plataforma digital unificada de medición inteligente dirigida a operadores de utilities de agua y gas. La solución, que se lanzará primero en el mercado ibérico, está diseñada para escalar a nivel europeo en 2026 y, posteriormente, expandirse a América Latina.

La colaboración entre Veolia y AWS combina la experiencia en gestión de infraestructuras hídricas y energéticas con la capacidad tecnológica de la nube para transformar la telelectura inteligente a gran escala. La plataforma unifica en un solo entorno las operaciones de medición de dos sectores que, hasta ahora, operaban de forma separada.

Dos sectores, una sola plataforma

El fundamento de esta alianza reside en los paralelismos técnicos entre las redes de agua y gas. Ambas dependen de extensas redes de sensores alimentados por baterías, gestionan infraestructuras críticas con estrictos protocolos de seguridad y procesan millones de datos diariamente. Unificarlas en un solo entorno permite reducir costes, simplificar el cumplimiento normativo y acelerar la integración de nuevas tecnologías.

«Las utilities de agua y gas se enfrentan a retos operativos notablemente similares», afirma Dave Kranzler, director de IoT en AWS. «Al unificar estas operaciones en una única plataforma, estamos logrando eficiencias operativas sin precedentes y creando una base sólida y preparada para el futuro en la gestión inteligente de utilities».

15 años de experiencia

Veolia aporta a esta colaboración más de 15 años de experiencia en el despliegue y la gestión de más de 7 millones de contadores inteligentes en todo el mundo, junto con un profundo conocimiento de los requisitos regulatorios del sector. Por su parte, AWS da soporte actualmente a miles de millones de transacciones IoT diarias en sectores que van desde los dispositivos domésticos inteligentes hasta la monitorización industrial.

La estructura estándar de la plataforma permite incluir funciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático, hace más fácil usar nuevas tecnologías de IoT y permite que las iniciativas de ciudad inteligente se realicen con más rapidez y menos dificultad técnica.

IA y sostenibilidad

«No solo estamos optimizando la eficiencia operativa actual, sino que también estamos estableciendo una base sólida y estandarizada para aplicaciones de analítica avanzada e inteligencia artificial», subraya Daniel Tugues, director País de Veolia en España. La iniciativa se enmarca en el programa GreenUp de la compañía, orientado a impulsar el desarrollo sostenible a través de la digitalización avanzada.

La gobernanza de los datos es otro de los pilares de la solución. La gestión de un volumen masivo de lecturas en tiempo real exige estructuras de datos bien definidas, y la plataforma ha sido diseñada precisamente con ese requisito como eje central.

Expansión europea

Desplegada inicialmente en el mercado ibérico, la solución tiene previsto extenderse al conjunto de Europa a lo largo de 2026. La elección de España como mercado de arranque responde a la presencia consolidada de Veolia en el país, donde cuenta con más de 18.000 empleados y donde en 2024 suministró más de 1.118 hm³ de agua y evitó 179.000 toneladas de CO₂ equivalentes gracias a su actividad energética.

Con esta iniciativa, Veolia y AWS reafirman su visión conjunta para construir la infraestructura tecnológica de los servicios esenciales del futuro, apostando por soluciones sostenibles, innovadoras y escalables que respondan a las necesidades de comunidades e industrias a nivel global.