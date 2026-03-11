Prohens advierte a Podemos: «Si pasa algo en la antigua cárcel con los okupas, ustedes serán los responsables»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado que Unidas Podemos hace un discurso «absolutamente irresponsable y temerario» por invitar a resistir a los residentes de la antigua prisión de Palma.

De esta manera ha contestado la líder del Ejecutivo a la pregunta formulada este martes en el pleno del Parlament por el diputado de UP, José María García, sobre su discurso con motivo del Día de Baleares.

Así, ha asegurado que ella está «preocupada» por la actuación de Podemos ante la situación de la antigua presión, ya que, a su juicio, este espacio supone un «riesgo para la seguridad» de las personas que viven allí y porque sería un lugar «insalubre» donde «no se puede vivir».

Prohens ha insinuado que la regidora de UP en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, puede ayudar a Cort a buscar alternativas habitacionales o puede ayudar a retirar la basura acumulada en la zona.

«También puede hacer como sus amigos de Més per Palma y pedir que se deje caer el patrimonio arquitectónico (el edificio de Gesa) para regalar pisos a los okupas de la antigua prisión, porque la okupación con la izquierda es como una tómbola, siempre gana», ha sostenido.

García le ha recriminado que, ante la «emergencia habitacional» que hay en las Islas, centrara su discurso «en la okupación» cuando la población «tiene vetado el acceso a la vivienda por los altos precios» o las «listas interminables» del Ibavi, por lo que ha calificado a la presidenta de «negacionista» de este problema.

Al mismo tiempo, ha criticado el rechazo del Govern a las proposiciones de ley para crear impuestos a la compraventa «especulativa» de vivienda, la implantación de la zona única escolar que «sumará más colapso a las carreteras» o que «no ataque» las viviendas turísticas ilegales.

No obstante, en su primera intervención, Prohens ha recalcado que en su discurso también habló de la transformación del modelo económico, del crecimiento poblacional de Baleares, de la creación de vivienda o se mostró la postura contraria del Govern al nuevo modelo de financiación autonómico.