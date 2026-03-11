La madrugada en la que una emblemática cala de Ibiza se llenó de fardos de hachís

Hace cuatro años, una emblemática cala al noreste de Ibiza, considerada un tesoro escondido de la isla pitiusa, vio como los turistas y bañistas que la frecuenta cada verano fueron sustituidos por otro tipo de visitantes con otro tipo de intereses muy diferentes a darse un chapuzón o ponerse moreno bajo el sol.

Ocurrió de madrugada, un 3 de febrero del 2022, cuando 14 hombres llegaron a la Cala Mastella, ubicada en el municpio de Santa Eulària, en una potenta embarcación semirrígida equipada con tres motores. Su objetivo era muy sencillo: descargar en la oscuridad de la noche 67 fardos de hachís sin que nadie les viera.

El plan consistía en trasladar la droga hasta tres furgonetas que aguardaban en tierra para, posteriormente, introducir el cargamento en el mercado ilícito. Sin embargo, el plan se torció por completo cuando la Guardia Civil les cazó in fraganti realizando la descarga en la costa. El peso total de la droga decomisada rozaba las tres toneladas.

El valor económico del cargamento era considerable. Según las estimaciones recogidas en el procedimiento, si la droga hubiera logrado entrar en el mercado negro, su distribución habría podido generar unos beneficios cercanos a los 19,3 millones de euros.

Ahora, estos 14 narcotraficantes se sentarán este próximo jueves 12 de marzo en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Baleares por ser presuntos autores de delitos contra la salud pública.

Por todos estos hechos, la Fiscalía solicita para ellos penas que, en conjunto, suman un total de 77 años de prisión, además del pago de una multa que asciende a 280 millones de euros, al considerarles presuntos autores de delitos contra la salud pública.

Asimismo, el representante del Ministerio Público reclama que parte de la pena de trece de los acusados sea sustituida por su expulsión del territorio español, junto con la prohibición de regresar al país durante un periodo de diez años.