Sánchez aduló por Whatsapp a Ábalos 24 h después de revelarle la investigación a Koldo: «Tus intervenciones son brillantes»

«Tienes intervenciones brillantes». Con esta frase, Pedro Sánchez elogió a José Luis Ábalos sus réplicas en el Congreso de los Diputados el 29 de septiembre de 2023, un día después de que el presidente le diera el chivatazo de que estaban investigando a Koldo García en una reunión juntos en La Moncloa.

OKDIARIO ha accedido a los whatsApps inéditos intercambiados entre el presidente y el que fuera ministro de Transportes tras su destitución. Pedro Sánchez y José Luis Ábalos mantuvieron conversaciones hasta finales de 2024. Ambos se llamaban a diario y se escribían hasta por la noche, como así prueban los mensajes enviados por Pedro Sánchez a las 21:18 a Ábalos.

El presidente y el entonces diputado comentaban en la mencionada conversación una réplica política de Óscar Puente en el Congreso en la que recordaba a Gregorio Peces Barba, socialista que fue ex presidente del Congreso y padre de la Constitución española.

Ábalos le enviaba a Pedro Sánchez un mensaje compartido en su perfil de la red social X en el que extraía un fragmento de la intervención de Óscar Puente, junto al recuerdo de Peces Barba. Decía que había sido acosado por la derecha política y mediática.

«Ha sido brillante su intervención», respondía el presidente y proseguía: «Me recordó a las tuyas, ¡igual de brillantes!», a lo que Ábalos contestó: «Jajaja».

Los mensajes tuvieron lugar durante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, celebrada en septiembre de 2023 en el Congreso de los Diputados, en la que Óscar Puente tomó la palabra.

Su persona de confianza política

Ábalos fue la persona de máxima confianza política de Pedro Sánchez durante años. El ex ministro impulsó su carrera en el partido y le animó cada vez que quería tirar la toalla. Llegaba a organizar sus mítines durante la campaña contra Susana Díaz y, junto a Koldo, fue clave para que consiguiera los avales para hacerse con el control de Ferraz.

Pedro Sánchez, en cuanto llegó a La Moncloa, le premió con el ministerio más importante y con el que tiene mayor partida presupuestaria: el Ministerio de Transportes. También le hizo secretario de Organización del PSOE. La apuesta por él era plena. Durante esta etapa le llamaba decenas de veces al día, comentaban la política a diario y el presidente se desahogaba con él.

En 2021 vino la destitución, algo que fue doloroso para Ábalos, puesto que Pedro Sánchez le despojó de todos sus cargos sin darle ninguna explicación clara. Pasó de ser todo a nada y algunos miembros del partido, al ver que ya no tenía poder y tras una operación de intriga política orquestada por Félix Bolaños, le retiraron la palabra.

Ábalos estuvo marginado durante meses hasta que Pedro Sánchez le recuperó para las listas en las Elecciones Generales de mayo de 2023. Allí acabó el duelo de Ábalos porque Pedro Sánchez le dio una nueva oportunidad y volvió a la bancada del PSOE. Ambos retomaron el contacto y siguieron mensajeándose.

La confianza era tal que, el 28 de septiembre de 2023, le citó en Moncloa para mantener una reunión a solas. Le envió un coche oficial a su casa y despacharon juntos. Pedro Sánchez le contó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando al que fuera su asesor Koldo García y le explicó que todo lo que le había pasado había sido por culpa de Koldo.

Ábalos ya conocía esta información porque Koldo le había trasladado que le estaban haciendo seguimientos. El presidente también estaba enterado de la operación que dirigía la Fiscalía, organismo jerárquico cuyo número 1 depende del Gobierno.

Ábalos y Sánchez eran amigos

Sánchez y Ábalos volvieron a tener contacto por teléfono, tal y como prueban los mensajes publicados por OKDIARIO, en los que comentan jugadas políticas. También hablaron sobre los candidatos del PSOE para liderar Valencia y el presidente le pedía consejos porque se fiaba de su criterio.

El presidente dijo en una entrevista en TVE que «desde el punto de vista personal Ábalos era un gran desconocido para mí», algo que no es cierto. Pedro Sánchez era cariñoso con Ábalos, le llamaba amigo y hablaban desde sus números de teléfono personales.

No sólo tuvieron una relación política, su contacto también fue personal. Ambos compartieron viajes familiares, como el desvelado por OKDIARIO a Milagro (Navarra), en el que se vieron con Santos Cerdán mientras los Sánchez Gómez y Ábalos Perles compartían casa rural. Las hijas de los tres matrimonios también son amigas.

Ábalos le guardó lealtad durante años y quería escribir sus memorias, por lo que descargó sus chats con el presidente a lo largo de los años. El procedimiento judicial de Koldo acabó salpicándole y la UCO hizo un registro en su casa llevándose los dispositivos en los que custodiaba sus mensajes con el jefe del Ejecutivo.