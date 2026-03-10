Flick sale ofuscado de Newcastle: «No hemos hecho un buen partido»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación tras el empate del Barcelona en Newcastle gracias a un gol de Lamine Yamal de penalti en el minuto 96 que dejó con vida al equipo culé tras un pobre partido en esta ida de octavos de final de la Champions. Barnes había hecho el 1-0 poco antes.

«Estoy contento más con el resultado. Con el balón no hemos jugado buen partido, pero en defensa hemos estado bien, como equipo, y eso es positivo No es fácil jugar en este estadio con ese ambiente y con esa presión. Hemos tenido muchos errores ahí y tenemos que mejorar», comenzó señalando el entrenador del Barcelona ante los medios.

Sobre el cansancio de la plantilla: «Es normal estar cansados, tenemos muchos partidos. Pedri volvía y Bernal también de una larga lesión. Igual con Araujo. Tenemos que seguir jugando y lo positivo es el resultado. Después de ir perdiendo, es fantástico empatar».

«No tenemos excusas, no queríamos arriesgar con Eric porque lo necesitamos. Teníamos suficientes jugadores aquí y cuando ha entrado Xavi Espart ha estado bien en los duelos», aclaró el técnico alemán en sala de prensa.

Sobre Araujo: «Araujo ha hecho su trabajo. No queríamos hacer muchos cambios de posiciones. Al final estaba cansado. Estoy contento por el gol del equipo».

«Tenemos un equipo joven. Los dos centrales están haciendo un gran trabajo. Ver cómo juegan juntos es muy bueno», añadió el entrenador del equipo azulgrana.

«Veremos un partido diferente en el Camp Nou, sin duda», culminó Hansi Flick dejando claro que en la vuelta darán una mejor versión como equipo.