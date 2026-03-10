El Barcelona empata con el penalti sobre Dani Olmo con el tiempo ya cumplido

El Barcelona se vio beneficiado en Champions League, gracias a un penalti sobre Dani Olmo que le permitió empatar al Newcastle. La acción es clara, no deja lugar a dudas… salvo que fue con el descuento ya cumplido. Había dado cuatro de descuento el árbitro Marco Guida y la falta sobre el internacional español sucedió en el 94:20. Según lo añadido por el colegiado, el partido tenía que haber finalizado ya. Lamine Yamal no perdonó y puso el 1-1 con el que los de Flick se van a la vuelta.

Era la última jugada del partido. Después de un balón a banda de Gordon a la que no llegó su compañero, Joan García recuperaba en el pico del área y la sacaba jugada. Se miraba el colegiado el reloj, pero dejaba seguir cuando se cumplían los cuatro minutos de descuento. El balón le llegaba a Cancelo, que tras no poder avanzar, tocaba atrás para Raphinha.

El tiempo se había superado ya, pero la construcción tranquila del Barcelona siguió. El Newcastle había hecho un cambio segundos después de que se llegara al 90′, lo que pudo provocar que el colegiado diese unos segundos más de añadido, que fueron suficientes para que el Barcelona encontrase petróleo en un partido que no fue nada bueno y que se les pudo escapar por un gol de Barnes en el 86′.