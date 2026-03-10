Los transportistas han amenazado al ministro de Transportes, Óscar Puente, con «iniciar un Paro Nacional Indefinido» si desde el Gobierno no atienden a sus necesidades en pleno «colapso económico» provocado por la guerra en Irán.

En un escrito de la Plataforma que aglutina a todos los transportistas al que ha tenido acceso OKDIARIO, los afectados han instado al Ejecutivo a una reunión que se debe «producir de manera inmediata» ante la imposibilidad de actualizar los precios de transporte:

«Más allá de subvenciones y ayudas (que serían bien recibidas) debemos afrontar esta situación como muestra de la debilidad real que tenemos los pequeños transportistas ante cualquier situación de encarecimiento de costes», han lamentado.

Además, han advertido a Puente ser «rehenes de la especulación y estrategias desleales, de aquellos que aprovechan las circunstancias para saquear los bolsillos de los trabajadores y ciudadanos en general».

Asimismo, han destacado en su carta que las fórmulas actuales para repercutir el incremento del combustible (BAF / INDEXACIÓN) «no solucionan el problema de raíz».

Por una parte porque un gran número de transportistas no tiene posibilidad de aplicarlo por su régimen de contratación, y por otro porque, en el caso de pequeños transportistas, sería aplicado sobre un precio insuficiente de base: «Siempre estaríamos por debajo del coste real y necesario», han protestado.

«La sociedad debe de saber que los porcentajes de incremento en los productos por transporte, nunca llegan a los bolsillos de los que realmente sufrimos el encarecimiento de los costes».

Noticia en ampliación…