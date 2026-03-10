La Pirámide de los Italianos, ubicada en el Puerto del Escudo, en la frontera entre Cantabria y Burgos, se construyó en el año 1939 como mausoleo para los soldados italianos caídos durante la Guerra Civil española. Ubicada en una zona de difícil acceso, durante muchos años sufrió actos de vandalismo y estuvo a punto de desaparecer para siempre. Sin embargo, en 2024, la Junta de Castilla y León la declaró Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento. Esta catalogación fue crucial para evitar su demolición.

En este contexto, la intervención de asociaciones civiles se vuelve fundamental. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) y la Asociación Pirámide de los Italianos han asumido la gestión, restauración y mantenimiento del monumento durante los próximos 30 años. «Queremos que la gente conozca la historia del lugar, que comprenda el contexto de la Guerra Civil y la presencia de tropas extranjeras, pero también que vea cómo la memoria puede reconciliar y no dividir», afirma Javier Campal, presidente de la ARVH.

Pirámide de los Italianos, una joya histórica en el corazón de Burgos

#tiktok #burgos #viralvideotiktok #piramidedelositalianos ♬ sonido original – Stellatrece @stellatrece 🤯📍 La Pirámide de los Italianos se alza en el puerto del Escudo, entre Burgos y Cantabria. Construida en 1939, este monumento fue erigido para honrar a los soldados italianos que apoyaron al b4ndo su8levado durante la Gv3rra C1v1l Española. Su diseño, inspirado en la arquitectura f4scist4, refleja la alianza entre la dictadura de Fr4nco y el régimen de Mvss0lini. 🪦 Originalmente, la pirámide albergaba los restos de alrededor de 400 comb4tientes caídos en la batalla de Santander. Sin embargo, en 1975, un trágico accidente de autobús que transportaba a familiares de los fallecidos italianos provocó la mu4rt4 de 12 personas. Este suceso llevó al gobierno italiano a repatriar los restos y trasladar otros al Sacrario Militare Italiano en Zaragoza. 🏛️ A pesar de su historia controvertida, la pirámide fue declarada Bien de Interés Cultural en 2024. Recientemente, la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica asumió su gestión por 500 € anuales durante 30 años, generando debate sobre su conservación. 🤔 ¿Qué opinas? ¿Debería mantenerse este monumento como parte de nuestra memoria o debería destruirse? Te leo en los comentarios! 💬 #viral

«La conocida como Pirámide de los Italianos es un santuario funerario construido entre 1938 y 1939 en el puerto del Escudo, en el término municipal del Valle de Valdebezana (Burgos), para inhumar los restos de los soldados italianos fallecidos durante la Guerra Civil en la batalla del Escudo. Se trata de una construcción piramidal de 20 metros de altura, de cemento forrado con placas calizas, proyectada por el arquitecto Attilio Radic y realizada por el capellán militar Pietro di Varzi, que se enmarca en la arquitectura de entreguerras dentro del racionalismo arquitectónico imperante en la época.

Desde el primer momento de los combates de la Guerra Civil, se fueron organizando numerosos cementerios provisionales. El 14 de junio de 1938 se documenta la primera iniciativa de Attilio Radic para la construcción de este osario. En julio de 1939 las obras, a falta de algunos detalles, estaban terminadas y el ministro de Exteriores de Italia se presentó en el lugar a fin de supervisar el entierro de los combatientes italianos, que hasta ese momento habían estado enterrados en diferentes cementerios de la zona», explica la Junta de Castilla y León.

El 19 de mayo de 1971, un accidente de tráfico en el Puerto del Escudo marcó un antes y un después en la historia de la Pirámide de los Italianos. En el siniestro murieron 12 ciudadanos italianos y otros 23 resultaron heridos. Todos ellos eran familiares y antiguos combatientes que habían viajado desde Italia para rendir homenaje a los soldados enterrados en el mausoleo.

Cuatro años después de aquel accidente, el Gobierno de Italia decidió trasladar los restos de los soldados que permanecían en la pirámide. La mayoría, 268 cuerpos, regresaron a su país, mientras que el resto fueron reinhumados en el Sacrario Militare Italiano de la Iglesia de San Antonio de Padua, en Zaragoza. Desde entonces, el monumento inició un lento deterioro causado por el paso del tiempo, el abandono y los actos vandálicos.

Restauración

El primer paso para garantizar su conservación tuvo lugar en febrero de 2024, cuando la Junta de Castilla y León declaró la pirámide Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento. Tras este reconocimiento, la ARVH y la Asociación Pirámide de los Italianos asumieron la cesión del terreno por 30 años para promover su restauración. El proyecto contempla ahora una fase de rehabilitación más amplia que incluirá la recuperación del edificio principal y la creación de espacios interpretativos.

«Nuestro propósito fundacional es claro y técnico. Por un lado, asegurar la conservación integral de este legado para las futuras generaciones, garantizando su integridad física frente al vandalismo y su correcta contextualización histórica. Y, por otro lado, la inminente restauración está planificada en fases estrictamente técnicas, priorizando la seguridad y la estabilización estructural de un bien patrimonial que no puede esperar más», explica la Asociación Pirámide de los Italianos.