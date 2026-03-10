La Comisión Europea ha presentado este martes un paquete de medidas para abaratar la factura de la luz de los hogares que incluye facilitar el cambio de proveedor eléctrico, reducir impuestos y recargos en la electricidad cuando sea posible y reforzar el derecho de los ciudadanos a producir y compartir su propia energía limpia.

La vicepresidenta de la Comisión para la Transición Limpia, Teresa Ribera, ha defendido que el objetivo del paquete es situar a los ciudadanos «en el centro» de la política energética europea en un momento en el que muchas familias destinan una parte creciente de sus ingresos al pago de la energía.

«En muchos hogares la factura de la luz representa una parte muy considerable del presupuesto mensual», ha advertido Ribera, que ha señalado que la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles sigue trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

La vicepresidenta ha defendido que el despliegue de energías renovables y limpias es la principal vía para reducir esta exposición a las subidas de precios. «Son la única solución a largo plazo para nuestra competitividad y para que la energía sea más asequible para las familias europeas», ha señalado.

Transparencia en las facturas

Las propuestas forman parte del llamado Paquete de Energía para los Ciudadanos, con el que Bruselas busca reducir el impacto de los altos precios energéticos en los hogares y combatir la pobreza energética.

Entre las medidas planteadas, figura también mejorar la transparencia en las facturas y contratos de energía, y facilitar el acceso a comunidades energéticas para que los consumidores puedan generar y compartir electricidad. Según la Comisión, los hogares que produzcan y consuman su propia energía solar podrían lograr ahorros anuales de entre 260 y 550 euros.

«Si pueden reducir la fiscalidad para la energía, especialmente para la electricidad, hay un gran potencial para reducir las facturas. Habría un ahorro como de 200 de euros al año si se redujeran los impuestos», ha señalado el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.

En la misma línea, el comisario ha subrayado que facilitar el cambio de proveedor eléctrico para reforzar la competencia en el mercado también podría contribuir a reducir el coste de la electricidad para los hogares, con un ahorro estimado de hasta 152 euros al año para los consumidores.

El paquete incluye además iniciativas para apoyar inversiones en eficiencia energética en viviendas, especialmente en edificios con mayor consumo, con el objetivo de reducir el gasto energético de los hogares más vulnerables.