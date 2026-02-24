Bogas (Endesa) pide alargar las nucleares 10 años: ahorraría 2.800 millones en la factura de la luz

José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha pedido alargar en 10 años la vida útil de las nucleares, cuyo cierre está previsto de forma escalonada desde 2027 hasta 2035. En la rueda de prensa de presentación de los resultados anuales del grupo, Bogas ha explicado que hay muchas razones para dar marcha atrás en el cierre de las nucleares. Entre ellas, que la alternativa a las centrales -batería, solar, ciclos combinados…- tendrían un coste de 100 euros por megawatio hora, el doble de lo que podría costar la electricidad generada por nuclear si se redujeran algunos impuestos específicos de esta tecnología «que no tienen otras».

El ahorro que generaría la continuidad de las nucleares a los ciudadanos sería de unos 2.800 millones de euros, según Bogas, que ha calculado en 400 millones de euros el ahorro que genera cada una de las siete centrales nucleares sobre la alternativa.

Bogas ha explicado que hay más motivos para alargar la vida útil de las nucleares. Entre ellas, que las centrales son nucleares para garantizar el suministro del sistema, como se ha visto recientemente con el apagón del pasado 28 de abril.

Según el consejero delegado de Endesa, los objetivos de almacenamiento y de generación eléctrica con alternativas como la solar o el hidrógeno verde establecidos en 2019 en el PNIEC no se van a cumplir, lo que hace más imprescindible alargar la vida de las nucleares. «Nuestras previsiones es que el consumo de hidrógeno verde estará sobre el 20% del objetivo marcado en 2109», ha advertido Bogas.

De momento, las eléctricas han pedido aplazar el cierre de Almaraz, previsto para 2027, hasta 2030. «No tiene sentido cerrar un grupo de Almaraz y dejar otro funcionando hasta 2028», ha insistido.

Además, el máximo responsable ejecutivo de la eléctrica ha advertido que el 94% de los nudos de Endesa se encuentran saturados, lo que ha provocado que en 2025 Endesa sólo pudiera dar acceso al sistema al 18% de la demanda. En cuanto al sector en general, la saturación de las redes alcanza ya el 88%.

Esto implica que muchos negocios y viviendas no se puedan conectar a la red y no pueden iniciar su actividad. Pese a esta situación, la retribución a las inversiones en redes que ha establecido la CNMC, el 6,58%, «es la más baja de Europa», ha señalado Bogas.

Bogas ha subrayado que ahora mismo no hay capacidad en España para acoger un centro de datos, que necesita 1.000 MWh de capacidad. «Pero lo importante es que se garantice a los inversores cuando va a haber esa capacidad para que pueda hacer la inversión», ha dicho.

Pese a ello, Endesa no va a dejar de invertir en redes. El consejero delegado de la eléctrica, que ha anunciado que recurrirá en los tribunales las circulares de la CNMC, ha anunciado 5.500 millones de inversión en redes en España entre 2026 y 2028. «Seguiremos invirtiendo pero nos será más difícil que a las empresas de otros países con remuneraciones más altas», ha señalado. «Aún así, esas inversiones están condicionadas a que el Gobierno apruebe la tasa de remuneración a las inversiones y se elimine el tope de inversión actual», ha explicado.

Respecto al apagón, Bogas ha insistido en señalar a Red Eléctrica y al exceso de renovables en el sistema el día del cero eléctrico.