El Ibex 35 ha abierto la sesión de este lunes, 16 de marzo de 2026, con una ligera caída del 0,01%, prácticamente en plano, lo que ha llevado al selectivo madrileño a estabilizarse en los 17.057,47 puntos, por encima de los 17.000 enteros. Así, el índice español sigue pendiente de la inestabilidad de Oriente Medio por la guerra de Irán, especialmente de los vaivenes del precio del petróleo.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, presiona a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para que se sumen a defender el Estrecho de Ormuz, lugar por el que transita alrededor del 20% del petróleo mundial.

Esta vía se encuentra semiparalizada a causa de los ataques que la nación norteamericana llevó a cabo contra Irán de la mano de Israel. Tras esa escalada bélica, el dirigente republicano pretende ahora que los aliados, entre los que se encuentra España, le ayuden a solucionar las consecuencias de su incursión.

En el contexto internacional, este jueves se celebrará la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), mientras que el próximo miércoles se reunirá la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Empresas del Ibex 35

Grifols ha informado al mercado de que ha recibido compromisos de financiación de un sindicato de bancos internacionales para una nueva línea de crédito revolving por aproximadamente 2.000 millones de dólares (unos 1.750 millones de euros). Esta nueva línea de crédito más que duplicaría el tamaño de la anterior, de 938 millones de dólares, y tendría un vencimiento de 6,5 años.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Cellnex (-1,26%), Arcelormittal (-0,78%), Rovi (-0,57%) y Acerinox, que cedía en torno a un 0,42%, mientras que, por el contrario, los mayores avances correspondían a Merlin (+1,27), Solaria (+0,96) e Indra (+0,91).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo, con subidas del 0,06% para Milán, del 0,18% para Fráncfort, del 0,17% para París y del 0,47% para Londres.

Mientras, las principales Bolsas asiáticas registran un comportamiento dispar este lunes. El Nikkei japonés ha cerrado con un retroceso del 0,1%, mientras que el Kospi surcoreano ha subido un 1,1%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong se revaloriza un 1,4% y la Bolsa de Shanghai se ha anotado un descenso cercano al 0,3%.

El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, subía un 2,68% en torno a las 9.10 horas, hasta los 105,89 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 1,7%, hasta los 100,38 dólares.

Por su parte, el precio del gas en el mercado de futuros holandés, de referencia europea, escalaba más de un 3,75% a las 9.08 horas, hasta los 51,97 euros por megavatio hora.