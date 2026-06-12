Jesús Pérez Rodríguez cesa como consejero independiente de Tubos Reunidos

El consejo de administración de Tubos Reunidos ha aceptado este viernes la dimisión como consejero independiente de la sociedad de Jesús Pérez Rodríguez, según ha trasladado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la carta remitida al consejo de Tubos Reunidos, Jesús Pérez Rodríguez señala que «ante las actuales circunstancias de la sociedad con su entrada en concurso, y teniendo en cuenta que su evolución y situación financiera requieren una especial dedicación que resulta incompatible» con sus otras responsabilidades, presenta su cese voluntario como Consejero Independiente.

La compañía ha informado que, previo informe y propuesta al efecto de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración de Tubos Reunidos ha acordado el nombramiento de la consejera independiente Carmen Motellón García como presidenta de la Comisión de Auditoría, con fecha y efecto del día de este viernes.

Motellón cuenta con amplia experiencia en Consejos de administración y Consejos Asesores, así como en Comisiones de Auditoría y de Nombramientos y Remuneraciones. Es Ingeniera de Caminos Canales y Puertos y M.B.A. (Instituto de Empresa), funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y ha cursado diversos programas sobre Consejos de Administración y Gobierno Corporativo.