La empresa Tubos Reunidos se encuentra actualmente en concurso de acreedores y buscando un nuevo comprador por una deuda que arrastra de más de 200 millones de euros. Hay que destacar esta empresa ya vivió un rescate durante la pandemia, en concreto, en julio de 2021 recibió 112,8 millones de euros mediante un préstamo participativo aprobado por la SEPI y autorizado por el Consejo de Ministros.

Sin embargo, a pesar de este rescate, como se puede observar en la actualidad, la situación de Tubos Reunidos no ha mejorado. De esta forma, Tubos Reunidos anunció oficialmente un ERE a finales de enero de 2026 y comenzó el proceso de negociación el 9 de febrero de 2026. La dirección comunicó el 30 de enero su intención de aplicar un ERE a 301 trabajadores en las plantas de Amurrio y Trapagaran.

Asimismo, el caso de Tubos Reunidos también se ha ido agravando por varias cuestiones. Una de ellas es la caída de las ventas en Estados Unidos, que era aproximadamente la mitad de su mercado, además de que los nuevos aranceles al acero redujeron la competitividad de sus productos.

A esta cuestión, se suman unas pérdidas muy elevadas, debido a que la empresa pasó de beneficios en 2024 a pérdidas de alrededor de 118 millones de euros en 2025. El resumen de todos estos acontecimientos es una elevada deuda financiera actual, superior a 260 millones de euros, incluyendo obligaciones derivadas de la financiación recibida durante el rescate.

De igual forma, los costes energéticos y de producción altos también han contribuido a esta mala situación junto con una fuerte competencia internacional, especialmente de productores asiáticos. A ello se une una menor demanda mundial de acero y la paralización de proyectos industriales en varios mercados.

El resultado de todo esto es una gran polémica, ya que muchos trabajadores y sindicatos se preguntan cómo una empresa que recibió más de 112 millones de euros de ayuda pública en 2021 ha terminado pocos años después en concurso y aplicando un ERE masivo. La empresa sostiene que el deterioro posterior del mercado, especialmente por los aranceles y la caída de la demanda, explica la crisis actual, mientras que los críticos consideran que también deben analizarse las decisiones de gestión y el uso de las ayudas recibidas.

No obstante, ahora, este rescate por parte de la SEPI se encuentra en cuestionamiento y está siendo investigado por la OCU. Así, Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y a una planta en Amurrio (Álava) de la misma empresa para realizar un registro por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del caso Leire Díez.