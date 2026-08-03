Muere un bebé de 20 meses en Fuerteventura por un golpe de calor tras ser olvidado en el coche por uno de sus padres

Un bebé de 20 meses ha muerto en Fuerteventura tras quedarse olvidado en el coche de uno de sus progenitores en plena ola de calor. La isla canaria se encuentra en estos momentos en aviso de nivel amarillo por altas temperaturas.

El niño sufrió un golpe de calor y debido a la gravedad de la afectación fue trasladado en helicóptero medicalizado desde el Hospital General de Fuerteventura hasta el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Medios locales de la isla han informado de que el suceso ocurrió durante el pasado fin de semana.

El bebé se habría quedado solo en el interior del vehículo a causa de un olvido por parte de uno de sus padres. Los sanitarios que atendieron al niño no pudieron hacer nada por recuperarlo del golpe de calor. Finalmente el bebé murió en el hospital ubicado en Gran Canaria.

Todas las islas del archipiélago canario se encuentran este lunes en distintos niveles de aviso por altas temperaturas, con las cumbres y vertientes sur, este y oeste de Gran Canaria en nivel rojo por máximas que han superado los 40 grados. Fuerteventura, donde han ocurrido los hechos, se encuentra en aviso amarillo desde el pasado viernes por el calor.