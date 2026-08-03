La AEMET activa la alerta naranja por vientos y temperaturas máximas de 39ºC en estas 7 comunidades

En estas 7 comunidades se activa la alerta naranja por vientos y temperaturas máximas de 39ºC, la AEMET no duda en lanzar una seria advertencia. Será mejor que nos preparemos para lo peor. Un cambio de tendencia que puede convertirse en una auténtica pesadilla, con unas temperaturas que van en aumento y que vuelven a amenazar con una nueva ola de calor. Lo que puede pasar en estas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto contará y se convertirá en una pesadilla.

Se activa la alerta naranja ante la llegada de vientos y temperaturas que pueden cambiarlo todo. En especial, en estos días en los que tendremos que ver llegar un cambio de tendencia en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Es momento de conocer lo que podría pasar en unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto contará. Las temperaturas máximas de 39ºC serán las que nos acompañarán en unas jornadas en las que el mes de agosto nos enseña su peor cara. Estos vientos y calor extremos son un riesgo para todos.

En estas 7 comunidades se activa la alerta

Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que hasta el momento nadie hubiera ni imaginado. Tenemos por delante un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en consideración. Un giro radical que podría convertirse en un problema que puede ser el que nos marcará de cerca.

Es momento de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada gesto cuenta. Es hora de conocer en primera persona una previsión del tiempo que nos sitúa en el peor de los escenarios posibles, con un calor intenso y unos vientos que nos harán poner en alerta.

Media España estará pendiente de un cielo que puede acabar de darnos algunas sorpresas inesperadas. Sobre todo, en estos días en los que tocará conocer en primera persona un giro radical en estos momentos en los que cada detalle cuenta. Un cambio de tendencia que podría convertirse en la peor de las pesadillas para los amantes del aire libre.

Salir de casa en unos días en los que el tiempo se acaba convirtiendo en uno de los grandes protagonistas, puede acabar siendo un problema para muchos. Estaremos muy pendientes de este giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve y que los expertos se encargan de poner en juego.

Se activa la alerta naranja de la AEMET por vientos y temperaturas máximas de 39ºC

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una serie de detalles que pueden cambiarlo todo. En especial en estos días en los que realmente cada elemento puede acabar siendo el que nos hará pensarnos salir de casa o incluso cambiar de planes, en uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos, el riesgo aumenta por momentos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y área cantábrica predominarán los nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles y dispersas que podrían ser más intensas y afectar a más zonas por la tarde en forma de chubascos. Asimismo, por la tarde se formará nubosidad de evolución en otras zonas de la mitad norte peninsular, con chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste que podrían ser localmente fuertes e ir con granizo en puntos de Cataluña, Aragón o norte de la Comunidad Valenciana.Probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y puntos del Levante. Calima en altura en Canarias.

Las temperaturas máximas descenderán en el oeste peninsular, Pirineos y Alborán, predominando los ascensos en el resto de la mitad oriental de la Península y permaneciendo sin cambios en el resto. Se prevé superar los 35 grados en los tercios sur y este peninsulares así como en Baleares y en Canarias, donde se podrán alcanzar localmente los 40. Las mínimas descenderán en el centro peninsular, manteniéndose con pocos cambios en el resto. Con ello se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30 grados».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas fuertes acompañadas de granizo que pueden afectar al nordeste peninsular. Temperaturas muy altas en Canarias, y significativamente altas en zonas de Baleares, Alborán y tercio este peninsular. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de componente norte en los litorales de Cataluña y de componente oeste en los del sur peninsular y norte de Galicia. Viento flojo en general en el resto con un predominio de la componente oeste en la Península, la norte en Baleares y con régimen de brisas en litorales».