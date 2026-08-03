METEOCAT avisa: llegan fuertes lluvias a partir de las 9:00 horas de hoy en estos puntos de Cataluña

Llegan fuertes lluvias a partir de las 9:00 horas de hoy en estos puntos de Cataluña, Meteocat lanza un importante aviso. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de elementos que pueden convertirse en una pesadilla para todos. El tiempo, se convierte en un problema en estos días en los que realmente deberemos empezar a esperar un importante cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.

Este mes de agosto empieza con fuerza en una de las comunidades en las que el calor ha causado estragos. En especial en estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que las vacaciones o esos días de celebración de algunos pueblos, pueden convertirse en un elemento que debemos empezar a ver llegar. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos estará esperando con un cambio de tendencia que puede hacer llegar un fenómeno que hace tiempo que no veíamos. Tocará buscar el paraguas, ese elemento que nos hará luchar contra unas lluvias que pueden caer con mucha fuerza.

Avisa Meteocat de lo que puede pasar

Lo que puede pasar en estas próximas horas en Cataluña pone los pelos de punta, los expertos de Meteocat, no dudan en lanzar una poderosa advertencia. Tenemos que empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en breve.

Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en los protagonistas de este mes de agosto. Por lo que, puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Sobre todo si tenemos en cuenta, lo que podría pasar en unas jornadas en las que cada avance puede ser significativo.

Han sido semanas de olas de calor y de cambios en un tiempo que parece que se va viendo modificado por momentos. En especial, en estos días en los que el territorio ha quedado pendiente de un cielo que debe ayudarnos a pasar con unas cifras en las que realmente tendremos que empezar a ver llegar un destacado cambio.

Estas altas temperaturas de días anteriores pueden acabar siendo un pequeño paso para estos días en los que realmente deberemos tener en consideración un giro radical para el que quizás no estamos preparados.

Llegan fuertes lluvias a partir de las 9:00 horas de hoy en estos puntos de Cataluña

A partir de las 9:00 horas de hoy en estos puntos de Cataluña llegarán unas tormentas que pueden suponer un importante giro radical en el tiempo. Nadie esperaba que la situación se complicase por momentos en estos días en los que el tiempo acabará siendo uno de los grandes protagonistas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas, aumentando a intervalos nubosos de oeste a este a partir de mediodía. Probables chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo, que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo occidental durante la tarde, sin descartar de forma dispersa en el resto del interior y tercio sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas ligero descenso o sin cambios, alcanzándose valores significativamente elevados en puntos de Lleida. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente sur al mediodía, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior del tercio sur».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos acompañados de tormenta que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo occidental. Temperaturas máximas significativamente elevadas en puntos de Lleida».

Para el resto de España el tiempo puede ser muy distinto: «Durante este día el tiempo vendrá marcado por la llegada de un frente al noroeste peninsular que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte de la Península e intervalos nubosos en la sur, si bien con una tendencia general a quedar poco nuboso de oeste a este. Dejará precipitaciones en el oeste de Galicia que por la tarde tenderán a extenderse a otras zonas del noroeste. Asimismo, por la tarde también se esperan chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste peninsular con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en el bajo Ebro y en la provincia de Lleida, sin descartarse en otros puntos de Cataluña y Aragón. Poco nuboso o despejado en los archipiélagos, con nubosidad alta en aumento en Baleares. Probables bancos de niebla matinales dispersos en puntos del norte y este peninsular y Baleares. Calima en altura en Canarias y en menor medida en Alborán. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península, manteniéndose con pocos cambios en los archipiélagos. Pese a ello, se prevé superar los 35 grados en regiones de los tercios este y sur peninsular así como en puntos de Baleares y especialmente en Canarias, donde podrá llegarse localmente a 40. Mínimas en ascenso en el centro norte peninsular, con un predominio de los descensos en Andalucía y en general con pocos cambios en el resto. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30 grados».