El cielo se presenta nuboso o cubierto en toda la provincia, con brumas matinales y vespertinas en el interior. Se prevé la posibilidad de alguna lluvia débil o chubasco disperso en el litoral y el sureste, acompañados de tormentas ocasionales. Las temperaturas mínimas apenas cambiarán, mientras que las máximas descenderán en el interior, manteniéndose estables en la costa. El viento será flojo y variable, predominando del noroeste en las horas centrales, con algunas rachas fuertes del norte en Álava por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias matinales con mejora vespertina

El cielo se despierta con un suave tono gris en Bilbao, anticipando un día donde la probabilidad de lluvia se siente latente, especialmente durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 29 grados, con una brisa leve que sopla del norte a 10 km/h, aunque las ráfagas pueden llegar a ser más intensas. A medida que el sol asome timidmente sobre el horizonte a las 07:04, la humedad relativa se mantendrá alta, creando un ambiente un tanto pesado.

Ya por la tarde, el panorama se abrirá con más claridad, mostrando un cielo más despejado y una sensación térmica agradable, que contrastará con el ambiente matutino. Las temperaturas alcanzarán su máximo de 29 grados, mientras que las posibilidades de chubascos disminuirán notablemente al caer la tarde. A medida que la luz se apague a las 21:30, Bilbao podrá disfrutar de una noche tranquila, ideal para pasear bajo un cielo estrellado.

Brisa inquieta y posibles lluvias en Baracaldo

Una brisa inquieta recorre las calles, anticipando un día de sorpresas meteorológicas. Al despertar, los cielos presentan un gris plomizo y la sensación de humedad se hace palpable, augurando cambios en el tiempo a medida que avance la jornada.

Mañana comienza con un ligero manto de nubes, aunque por la tarde se abrirán claros transitorios. La probabilidad de lluvia es significativa, alcanzando un 55%, sobre todo en la madrugada y el mediodía. Con vientos del norte soplando a 15 km/h y rachas de hasta 40 km/h, la sensación térmica puede ser más fresca de lo habitual. Se recomienda llevar paraguas y una chaqueta, ya que el inminente descenso de las temperaturas puede sorprender a más de uno.

Guecho: cielo variable con posibilidades de lluvia

Amanece en Guecho con un panorama variable, donde el cielo se presenta parcialmente nublado. A medida que avanza el día, la temperatura rondará entre los 20 y los 26 grados, ofreciendo una sensación térmica que alcanzará los 26°C. Se prevé una probabilidad de lluvia del 35% por la mañana, pero la tarde se espera más tranquila, con solo un 10% de posibilidad de que caiga alguna gota.

El viento del norte soplará suave, alcanzando puntuales ráfagas de hasta 7 km/h. La humedad, que oscilará entre el 65% y el 80%, imprimirá un ambiente un tanto pesado, especialmente durante las horas más cálidas del día. Con la salida del sol a las 07:04 y su puesta a las 21:31, los habitantes de Guecho podrán disfrutar de más de 14 horas de luz.

Santurce: ambiente templado y nubes suaves

El tiempo en Santurce transcurre con un ambiente templado y algo nuboso a lo largo del día. Se esperan temperaturas que oscilarán entre los 19 y 27 grados, con una leve posibilidad de lluvia, especialmente en la mañana y a primeras horas de la tarde, sin que esto afecte de manera significativa la jornada. Las brisas suaves del noreste aportarán un toque refrescante al ambiente.

Ideal para pasear al aire libre, el día invita a disfrutar de actividades tranquilas, ya sea explorando el barrio o simplemente relajándose en un parque local. Con un cielo que, aunque variable, no presenta grandes preocupaciones, es una buena oportunidad para compartir momentos agradables con amigos y familiares.

Cielo nublado con chubascos posibles en Basauri

La mañana en Basauri despertará con un cielo algo nublado, donde la probabilidad de lluvia podría traer sorpresas inesperadas. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 18 grados, lo que generará una sensación térmica agradable, aunque algo fresca. A medida que avance el día, se anticipa una ligera mejora en el cielo, aunque las probabilidades de chubascos persisten, especialmente en la tarde. Será un buen momento para llevar una chaqueta ligera y disfrutar del aire fresco, ya que la máxima alcanzará los 29 grados al atardecer.