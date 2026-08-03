Verbenas de Madrid por San Cayetano: dónde son, a qué hora empiezan y cómo llegar

Si pasas el mes de agosto en Madrid, tienes infinidad de planes para disfrutar de la ciudad, incluyendo como no, las verbenas por la celebración de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma. Tres fiestas que, una detrás de otra, convierten el centro en una especie de recorrido continuo de música, actividades y tradición, de modo que comenzamos por las primeras, las verbenas por San Cayetano de las que te ofrecemos toda la información a continuación.

Del 4 al 16 de agosto, zonas como Embajadores, Lavapiés o La Latina cambian el ritmo habitual con sus verbenas. Aparecen las procesiones, el chotis vuelve a sonar en las plazas y no faltan ni la limonada ni los conciertos, con nombres como Soleá Morente, Celtas Cortos, Modestia Aparte o Miss Caffeina repartidos a lo largo de esos días. Pero la primera de todas son las fiestas de San Cayetano del 4 al 7 de agosto que mantiene ese aire más castizo y más de barrio con calles llenas y una programación muy completa que presenta planes que seguro se alargarán más de lo previsto.

Dónde son las verbenas de San Cayetano

San Cayetano abre el calendario del 4 al 7 de agosto y se concentra en la zona de Embajadores y El Rastro, con la plaza del General Vara de Rey como punto principal. Es una de las fiestas donde más se nota el peso del barrio, con vecinos implicados y calles que se transforman desde primera hora de la tarde. A partir de ahí, el ambiente se reparte entre Vara de Rey, la Ribera de Curtidores y puntos como Cascorro o la calle del Oso.

Programación completa de San Cayetano 2026

Esta es toda la programación detallada para la verbena de San Cayetano, cuyo día de celebración es el 7 de agosto.

Martes 4 de agosto

19:30 horas en la Plaza del General Vara de Rey : exhibición de gigantes y cabezudos

en la : exhibición de gigantes y cabezudos 19:45 horas en la Plaza del General Vara de Rey : presentación de personajes castizos

en la : presentación de personajes castizos 20:00-20:15 horas en la Plaza del General Vara de Rey : pregón a cargo de SAMUR-Protección Civil

en la : pregón a cargo de SAMUR-Protección Civil 20:45 horas en la Plaza del General Vara de Rey : elección de personajes castizos

en la : elección de personajes castizos 20:00 horas en Ribera de Curtidores, 2 : cuentacuentos

en : cuentacuentos 21:30 horas en la Plaza del General Vara de Rey : Raya Real

en la : Raya Real 21:30 horas en Ribera de Curtidores, 2 : The Zona Rock Band

en : The Zona Rock Band 23:00-01:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey : DJ Mario PG

en la : DJ Mario PG 23:00-01:00 horas en Ribera de Curtidores, 2 : DJ Kactux

en : DJ Kactux 19:00-21:00 horas en la Plaza de Cascorro : actividades vecinales

en la : actividades vecinales 19:00-00:00 horas en la Calle del Oso: limonada gratuita con charanga

Miércoles 5 de agosto

18:30-19:30 horas en la Calle del Oso : masterclass de chotis

en la : masterclass de chotis 19:00-20:30 horas en la Plaza de Cascorro : juego de la rana

en la : juego de la rana 20:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey : «Chulapa», de Amanda Verdú

en la : «Chulapa», de Amanda Verdú 20:00 horas en Ribera de Curtidores, 2 : títeres

en : títeres 21:30 horas en la Plaza del General Vara de Rey : Jarana

en la : Jarana 21:30 horas en Ribera de Curtidores, 2 : actuación musical

en : actuación musical 23:00-01:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey : DJ Paulo

en la : DJ Paulo 23:00-01:00 horas en Ribera de Curtidores, 2 : DJs El Elemento

en : DJs El Elemento 19:30-00:00 horas en la Calle del Oso: limonada

Jueves 6 de agosto

12:30-14:30 horas en la Calle de la Encomienda, 18 : taller de instrumentos

en la : taller de instrumentos 19:00-21:00 horas en la Plaza de Cascorro : encierro popular familiar

en la : encierro popular familiar 20:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey : ‘Corrala de Zarzuela’

en la : ‘Corrala de Zarzuela’ 20:00-21:00 horas en la Calle del Oso : Tuna de Medicina

en la : Tuna de Medicina 20:00 horas en Ribera de Curtidores, 2 : magia

en : magia 21:30 horas en la Plaza del General Vara de Rey : Soleá Morente

en la : Soleá Morente 21:30 horas en Ribera de Curtidores, 2 : Rata By Vibra Mahou

en : Rata By Vibra Mahou 23:00-01:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey : DJ Tama

en la : DJ Tama 23:00-01:00 horas en Ribera de Curtidores, 2 : DJ Pablo Pueblo

en : DJ Pablo Pueblo 19:30-00:00 horas en la Calle del Oso: limonada

Viernes 7 de agosto

13:00-15:00 horas en la Plaza de Cascorro : aperitivo vecinal

en la : aperitivo vecinal 12:30-14:30 horas en la Calle de la Encomienda, 18 : taller infantil

en la : taller infantil 19:00 horas en la Iglesia de San Millán y San Cayetano : misa

en la : misa 20:00 horas : procesión de San Cayetano

20:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey : María Rodríguez

en la : María Rodríguez 20:00 horas en Ribera de Curtidores, 2 : actividad familiar

en : actividad familiar 21:30 horas en la Plaza del General Vara de Rey : Montoya & Carmona

en la : Montoya & Carmona 21:30 horas en Ribera de Curtidores, 2 : ganador ‘Destino San Cayetano’

en : ganador ‘Destino San Cayetano’ 23:00-02:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey : DJ Madent

en la : DJ Madent 23:00-02:00 horas en Ribera de Curtidores, 2 : DJ Sebas

en : DJ Sebas 20:30-00:10 horas en la Calle del Oso: limonada

Procesión de San Cayetano: recorrido

Uno de los momentos más esperados de las fiestas llega el 7 de agosto con la procesión de San Cayetano. El acto comenzará a las 20:00 horas, tras la misa previa de las 19:00, y partirá desde la iglesia de San Millán y San Cayetano, situada en el número 15 de la calle de Embajadores. Acompañado por una banda de música y rodeado de vecinos y visitantes, el recorrido transcurre por algunas de las calles más emblemáticas del barrio. Desde la salida en Embajadores, la comitiva avanzará por la calle de Rodas, continuará por la Ribera de Curtidores y llegará hasta la plaza de Cascorro, uno de los puntos clave de la verbena, antes de emprender el regreso al templo.

Cómo llegar a las verbenas de San Cayetano

Moverse por la zona de Embajadores y El Rastro durante las fiestas es relativamente sencillo, aunque conviene tener en cuenta que muchas calles se cortan al tráfico a medida que avanza la tarde. Lo más práctico es llegar en metro y terminar el recorrido a pie, ya que los escenarios están muy concentrados entre Vara de Rey y la Ribera de Curtidores. Las paradas más cercanas son Embajadores, La Latina y Tirso de Molina, todas a pocos minutos andando.

San Lorenzo y La Paloma: las siguientes citas del calendario

Cuando termina San Cayetano, el ambiente no se apaga sino que cambia de barrio. Lavapiés toma el relevo con las fiestas de San Lorenzo, del 8 al 11 de agosto, donde la programación se reparte entre plazas, calles y espacios culturales con un carácter más diverso y participativo. Y el cierre llegará unos días después en La Latina con la Virgen de la Paloma, del 13 al 16 de agosto. Es la verbena más multitudinaria de las tres y la que reúne a más público en torno a conciertos, actividades tradicionales y ese ambiente de verano que convierte el centro de Madrid en una fiesta continua durante casi dos semanas.