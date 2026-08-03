Verbenas de Madrid por San Cayetano: dónde son, a qué hora empiezan y cómo llegar
Mañana arrancan las fiestas por San Cayetano en Madrid y durarán hasta el 7 de agosto
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Si pasas el mes de agosto en Madrid, tienes infinidad de planes para disfrutar de la ciudad, incluyendo como no, las verbenas por la celebración de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma. Tres fiestas que, una detrás de otra, convierten el centro en una especie de recorrido continuo de música, actividades y tradición, de modo que comenzamos por las primeras, las verbenas por San Cayetano de las que te ofrecemos toda la información a continuación.
Del 4 al 16 de agosto, zonas como Embajadores, Lavapiés o La Latina cambian el ritmo habitual con sus verbenas. Aparecen las procesiones, el chotis vuelve a sonar en las plazas y no faltan ni la limonada ni los conciertos, con nombres como Soleá Morente, Celtas Cortos, Modestia Aparte o Miss Caffeina repartidos a lo largo de esos días. Pero la primera de todas son las fiestas de San Cayetano del 4 al 7 de agosto que mantiene ese aire más castizo y más de barrio con calles llenas y una programación muy completa que presenta planes que seguro se alargarán más de lo previsto.
Dónde son las verbenas de San Cayetano
San Cayetano abre el calendario del 4 al 7 de agosto y se concentra en la zona de Embajadores y El Rastro, con la plaza del General Vara de Rey como punto principal. Es una de las fiestas donde más se nota el peso del barrio, con vecinos implicados y calles que se transforman desde primera hora de la tarde. A partir de ahí, el ambiente se reparte entre Vara de Rey, la Ribera de Curtidores y puntos como Cascorro o la calle del Oso.
Programación completa de San Cayetano 2026
Esta es toda la programación detallada para la verbena de San Cayetano, cuyo día de celebración es el 7 de agosto.
Martes 4 de agosto
- 19:30 horas en la Plaza del General Vara de Rey: exhibición de gigantes y cabezudos
- 19:45 horas en la Plaza del General Vara de Rey: presentación de personajes castizos
- 20:00-20:15 horas en la Plaza del General Vara de Rey: pregón a cargo de SAMUR-Protección Civil
- 20:45 horas en la Plaza del General Vara de Rey: elección de personajes castizos
- 20:00 horas en Ribera de Curtidores, 2: cuentacuentos
- 21:30 horas en la Plaza del General Vara de Rey: Raya Real
- 21:30 horas en Ribera de Curtidores, 2: The Zona Rock Band
- 23:00-01:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey: DJ Mario PG
- 23:00-01:00 horas en Ribera de Curtidores, 2: DJ Kactux
- 19:00-21:00 horas en la Plaza de Cascorro: actividades vecinales
- 19:00-00:00 horas en la Calle del Oso: limonada gratuita con charanga
Miércoles 5 de agosto
- 18:30-19:30 horas en la Calle del Oso: masterclass de chotis
- 19:00-20:30 horas en la Plaza de Cascorro: juego de la rana
- 20:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey: «Chulapa», de Amanda Verdú
- 20:00 horas en Ribera de Curtidores, 2: títeres
- 21:30 horas en la Plaza del General Vara de Rey: Jarana
- 21:30 horas en Ribera de Curtidores, 2: actuación musical
- 23:00-01:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey: DJ Paulo
- 23:00-01:00 horas en Ribera de Curtidores, 2: DJs El Elemento
- 19:30-00:00 horas en la Calle del Oso: limonada
Jueves 6 de agosto
- 12:30-14:30 horas en la Calle de la Encomienda, 18: taller de instrumentos
- 19:00-21:00 horas en la Plaza de Cascorro: encierro popular familiar
- 20:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey: ‘Corrala de Zarzuela’
- 20:00-21:00 horas en la Calle del Oso: Tuna de Medicina
- 20:00 horas en Ribera de Curtidores, 2: magia
- 21:30 horas en la Plaza del General Vara de Rey: Soleá Morente
- 21:30 horas en Ribera de Curtidores, 2: Rata By Vibra Mahou
- 23:00-01:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey: DJ Tama
- 23:00-01:00 horas en Ribera de Curtidores, 2: DJ Pablo Pueblo
- 19:30-00:00 horas en la Calle del Oso: limonada
Viernes 7 de agosto
- 13:00-15:00 horas en la Plaza de Cascorro: aperitivo vecinal
- 12:30-14:30 horas en la Calle de la Encomienda, 18: taller infantil
- 19:00 horas en la Iglesia de San Millán y San Cayetano: misa
- 20:00 horas : procesión de San Cayetano
- 20:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey: María Rodríguez
- 20:00 horas en Ribera de Curtidores, 2: actividad familiar
- 21:30 horas en la Plaza del General Vara de Rey: Montoya & Carmona
- 21:30 horas en Ribera de Curtidores, 2: ganador ‘Destino San Cayetano’
- 23:00-02:00 horas en la Plaza del General Vara de Rey: DJ Madent
- 23:00-02:00 horas en Ribera de Curtidores, 2: DJ Sebas
- 20:30-00:10 horas en la Calle del Oso: limonada
Procesión de San Cayetano: recorrido
Uno de los momentos más esperados de las fiestas llega el 7 de agosto con la procesión de San Cayetano. El acto comenzará a las 20:00 horas, tras la misa previa de las 19:00, y partirá desde la iglesia de San Millán y San Cayetano, situada en el número 15 de la calle de Embajadores. Acompañado por una banda de música y rodeado de vecinos y visitantes, el recorrido transcurre por algunas de las calles más emblemáticas del barrio. Desde la salida en Embajadores, la comitiva avanzará por la calle de Rodas, continuará por la Ribera de Curtidores y llegará hasta la plaza de Cascorro, uno de los puntos clave de la verbena, antes de emprender el regreso al templo.
Cómo llegar a las verbenas de San Cayetano
Moverse por la zona de Embajadores y El Rastro durante las fiestas es relativamente sencillo, aunque conviene tener en cuenta que muchas calles se cortan al tráfico a medida que avanza la tarde. Lo más práctico es llegar en metro y terminar el recorrido a pie, ya que los escenarios están muy concentrados entre Vara de Rey y la Ribera de Curtidores. Las paradas más cercanas son Embajadores, La Latina y Tirso de Molina, todas a pocos minutos andando.
San Lorenzo y La Paloma: las siguientes citas del calendario
Cuando termina San Cayetano, el ambiente no se apaga sino que cambia de barrio. Lavapiés toma el relevo con las fiestas de San Lorenzo, del 8 al 11 de agosto, donde la programación se reparte entre plazas, calles y espacios culturales con un carácter más diverso y participativo. Y el cierre llegará unos días después en La Latina con la Virgen de la Paloma, del 13 al 16 de agosto. Es la verbena más multitudinaria de las tres y la que reúne a más público en torno a conciertos, actividades tradicionales y ese ambiente de verano que convierte el centro de Madrid en una fiesta continua durante casi dos semanas.