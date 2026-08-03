Cortes de luz en Madrid del 3 al 9 de agosto: horarios y calles afectadas
Los cortes de luz programados en Madrid para esta primera semana de agosto
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Comienza la semana siendo además una de las más esperadas por muchos madrileños si tenemos en cuenta que el mes de agosto por fin está aquí y este es sin duda el mes de vacaciones de la gran mayoría, así que puede que muchos ya cogieran el coche el pasado viernes y se fueran a sus destinos vacacionales mientras otros tal vez aprovechan para viajar hoy lunes. También habrá los que ya hayan hecho vacaciones en julio o quien se las reserva para septiembre, pero lo cierto es que la ciudad de Madrid y toda la Comunidad no cesa en su ritmo diario y una semana más va a tener cortes de luz programados que conviene tener controlados.
Sí, porque ya sea porque te preparas para irte o inicias una nueva semana trabajando, saber si te van a cortar la luz a primera hora de la mañana o por la tarde es esencial. Puede que te pille mientras estás a punto de salir o que lo haga cuando vuelves a casa y puede que pienses que se debe a una avería, pero lo cierto es que no. Son cortes programados por parte de Iberdrola para garantizar que el servicio funciona sin problema y para arreglar pequeños fallos que pueden darse en el suministro. De este modo, podemos ver a continuación cuáles son los cortes de luz en Madrid para esta semana entre el 3 y el 9 de agosto con horarios y calles afectadas a partir de la información proporcionada por i-DE la distribuidora de Iberdrola.
Horarios de los cortes de luz en Madrid
Primero de todo vamos a repasar cuáles son todos los horarios de los cortes de luz en Madrid programados para esta semana. i-DE informa de cortes entre hoy lunes y el viernes tanto en horario de mañana como al mediodía y por la tarde, con duraciones que pueden variar entre los 10-15 minutos o en casos más largos extenderse más de una hora.
Lunes 3 de agosto
- 08:00 a 12:00 horas: Fuenlabrada.
- 08:15 a 08:30 horas: Madrid capital.
- 08:30 a 09:00 horas: El Vellón.
- 08:30 a 12:00 horas: Zarzalejo.
- 08:45 a 09:45 horas: Pinto.
- 10:00 a 11:00 horas: Pinto.
- 16:30 a 17:00 horas: El Vellón.
- 17:30 a 17:45 horas: Madrid capital.
Martes 4 de agosto
- 08:00 a 08:30 horas: Cubas de la Sagra.
- 08:30 a 10:30 horas: Boadilla del Monte.
- 08:30 a 10:15 horas: Getafe.
- 09:00 a 09:30 horas: Colmenar Viejo.
- 09:00 a 11:00 horas: Alcorcón.
- 10:30 a 12:15 horas: Getafe.
- 11:00 a 13:00 horas: Boadilla del Monte.
- 11:30 a 13:30 horas: Alcorcón.
- 12:30 a 14:15 horas: Getafe.
- 16:30 a 17:00 horas: Cubas de la Sagra.
- 22:00 a 22:30 horas: Madrid capital.
Miércoles 5 de agosto
- 08:30 a 09:00 horas: Majadahonda.
- 08:30 a 09:05 horas: Pozuelo de Alarcón.
- 08:30 a 10:15 horas: Getafe.
- 09:00 a 09:30 horas: Pedrezuela.
- 09:00 a 10:00 horas: Getafe.
- 09:00 a 11:00 horas: El Álamo.
- 09:00 a 11:00 horas: Madrid capital.
- 09:20 a 11:00 horas: Pozuelo de Alarcón.
- 10:30 a 12:15 horas: Getafe.
- 11:30 a 12:00 horas: Pozuelo de Alarcón.
- 12:05 a 13:30 horas: Pozuelo de Alarcón.
- 16:15 a 16:45 horas: Majadahonda.
- 18:30 a 19:00 horas: Madrid capital.
Jueves 6 de agosto
- 08:00 a 08:15 horas: Las Matas (Las Rozas).
- 08:00 a 08:30 horas: Berrocal-Manzanares El Real, Getafe, Manzanares El Real y Mataelpino (El Boalo).
- 08:00 a 10:00 horas: Alcobendas.
- 08:20 a 08:35 horas: Madrid capital.
- 08:30 a 09:45 horas: Madrid capital.
- 10:00 a 12:00 horas: Alcobendas.
- 10:30 a 11:45 horas: Madrid capital.
- 12:15 a 12:30 horas: Las Matas (Las Rozas).
- 12:30 a 14:30 horas: Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes).
- 15:30 a 16:00 horas: Berrocal-Manzanares El Real, Manzanares El Real y Mataelpino (El Boalo).
- 16:30 a 17:00 horas: Getafe.
- 19:30 a 19:45 horas: Madrid capital.
Viernes 7 de agosto
- 08:00 a 10:00 horas: Jardín de Serracines (Fresno de Torote) y Madrid capital.
- 09:00 a 11:00 horas: Ciudalcampo (Colmenar Viejo).
- 10:30 a 12:30 horas: Torrejón de Ardoz.
- 11:30 a 12:30 horas: Robledo de Chavela.
- 13:00 a 15:00 horas: Paracuellos de Jarama.
- 23:00 a 03:00 horas: El Bosque (Villaviciosa de Odón).
Calles afectadas por los cortes de luz en Madrid
En cuanto a las calles afectadas por estos cortes de luz en Madrid, podemos ver aquellos que afectarán a gran parte de la ciudad o de la capital, pero también las calles de aquellos municipios y poblaciones de la Comunidad de Madrid que van a tener también cortes.
Lunes 3 de agosto
- El Vellón: avenida del Calvario; calles Abarejo, Bodeguilla, Callejón Codo, Cantón, Cañuelo, Corral Barroso, Diezmos, Erilla, Mayor, Molar, Oriente, Paloma, Parra, Pedrezuela, Procesiones, Reguerillo, San Blas y Talamanca; carretera Romana; paseo Nueve; plazas de la Iglesia y Mayor; travesías Diezmos, La Plaza y San Blas.
- Fuenlabrada: camino de La Vega.
- Madrid capital: calles Cortijo, Hidratos, Resina y San Dalmacio.
- Pinto: calle Alcotanes.
- Zarzalejo: camino Ermitaño.
Martes 4 de agosto
- Alcorcón: calles Río Tajo y Olímpico Aurelio García.
- Boadilla del Monte: calles Medinaceli, Nájera, Orotava y Santillana del Mar.
- Colmenar Viejo: calles Isla Cabrera, Isla del Rey, Isla Formentera, Isla Ibiza, Isla Menorca, Islas Baleares, Pintor Sorolla y Zurbarán.
- Cubas de la Sagra: avenida Acacias; calles Castaños, Entrebosques, Juan de Austria, Madroños, Robles, Saucos y Viña Grande.
- Getafe: avenida Aragón y calle Galicia.
- Madrid capital: calles Andrés Mellado, Gaztambide y Meléndez Valdés.
Miércoles 5 de agosto
- El Álamo: calles Escuelas, Luis López Oliveros, Nueva, Santiago Blázquez y Zarza; plaza de la Constitución y plaza Maestro Eloy.
- Getafe: avenida Isabel de Palencia; calles Galicia e Islas del Canal.
- Madrid capital: calles Moratines, Andrés Mellado, Gaztambide y Meléndez Valdés.
- Majadahonda: avenida Homero; calles Desdémona, Ilíada, Ítaca, Odisea, Telémaco y Ulises; paseos Polifemo y Poseidón.
- Pedrezuela: calles Huesca y Zaragoza.
- Pozuelo de Alarcón: avenida Prado Largo; calles Abedul, Acacia, Castaño, Ébano y Pino (urbanización Prado Largo).
Jueves 6 de agosto
- Alcobendas: calles San Francisco y San Bernardo.
- Berrocal-Manzanares El Real: camino de Cerceda.
- Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes): calles Amazonas, Miño y Sil; paseo Naranjo Bulnes.
- Getafe: calles Ciempozuelos, Ferrocarril y Polvoranca.
- Las Matas (Las Rozas de Madrid): calle Rozabella.
- Madrid capital: calles Encarnación del Pino, Gil Imón, Grafito, José del Pino Jiménez, Talco y Tordegrillos; paseo Ferroviarios y ronda de Segovia.
- Manzanares el Real: avenidas Comercio, Ponderosa, Santa Elena y Virgen de la Esperanza; calles San Francisco, San Ignacio y San Manuel; camino de Cerceda; travesías de la Laguna y San Manuel.
- Mataelpino (El Boalo): calle San Ignacio.
Viernes 7 de agosto
- Ciudalcampo (Colmenar Viejo): avenida Guadalix; calles Alpes, Naranjo Bulnes y Yerupaja.
- El Bosque (Villaviciosa de Odón): calles Almonte, Guazalate, Jarama, Manzanares y Tajo.
- Jardín de Serracines (Fresno de Torote): calles Codornices, El Lobo y Perdices.
- Madrid capital: calle Barquillo.
- Paracuellos de Jarama: polígono Industrial Cascales.
- Robledo de Chavela: calles Doctor Pérez Suárez, Las Alamedas y Ruperto Chapí; carretera de Fresnedillas y travesía Alamedas.
- Torrejón de Ardoz: calles Dublín y Lisboa.
Con los horarios y calles ya repasados, sólo queda recordar que si te cortan la luz de repente puedes llamar para informarte a Iberdrola, aunque siendo algo programado por parte de la compañía, se aconseja no hacer nada o no tocar la instalación dado que el servicio se podría restablecer antes de lo previsto y se corre el riesgo de que se sufra un accidente.