Cortes de luz en Madrid del 3 al 9 de agosto: horarios y calles afectadas

Comienza la semana siendo además una de las más esperadas por muchos madrileños si tenemos en cuenta que el mes de agosto por fin está aquí y este es sin duda el mes de vacaciones de la gran mayoría, así que puede que muchos ya cogieran el coche el pasado viernes y se fueran a sus destinos vacacionales mientras otros tal vez aprovechan para viajar hoy lunes. También habrá los que ya hayan hecho vacaciones en julio o quien se las reserva para septiembre, pero lo cierto es que la ciudad de Madrid y toda la Comunidad no cesa en su ritmo diario y una semana más va a tener cortes de luz programados que conviene tener controlados.

Sí, porque ya sea porque te preparas para irte o inicias una nueva semana trabajando, saber si te van a cortar la luz a primera hora de la mañana o por la tarde es esencial. Puede que te pille mientras estás a punto de salir o que lo haga cuando vuelves a casa y puede que pienses que se debe a una avería, pero lo cierto es que no. Son cortes programados por parte de Iberdrola para garantizar que el servicio funciona sin problema y para arreglar pequeños fallos que pueden darse en el suministro. De este modo, podemos ver a continuación cuáles son los cortes de luz en Madrid para esta semana entre el 3 y el 9 de agosto con horarios y calles afectadas a partir de la información proporcionada por i-DE la distribuidora de Iberdrola.

Horarios de los cortes de luz en Madrid

Primero de todo vamos a repasar cuáles son todos los horarios de los cortes de luz en Madrid programados para esta semana. i-DE informa de cortes entre hoy lunes y el viernes tanto en horario de mañana como al mediodía y por la tarde, con duraciones que pueden variar entre los 10-15 minutos o en casos más largos extenderse más de una hora.

Lunes 3 de agosto

08:00 a 12:00 horas: Fuenlabrada.

Fuenlabrada. 08:15 a 08:30 horas: Madrid capital.

Madrid capital. 08:30 a 09:00 horas: El Vellón.

El Vellón. 08:30 a 12:00 horas: Zarzalejo.

Zarzalejo. 08:45 a 09:45 horas: Pinto.

Pinto. 10:00 a 11:00 horas: Pinto.

Pinto. 16:30 a 17:00 horas: El Vellón.

El Vellón. 17:30 a 17:45 horas: Madrid capital.

Martes 4 de agosto

08:00 a 08:30 horas: Cubas de la Sagra.

Cubas de la Sagra. 08:30 a 10:30 horas: Boadilla del Monte.

Boadilla del Monte. 08:30 a 10:15 horas: Getafe.

Getafe. 09:00 a 09:30 horas: Colmenar Viejo.

Colmenar Viejo. 09:00 a 11:00 horas: Alcorcón.

Alcorcón. 10:30 a 12:15 horas: Getafe.

Getafe. 11:00 a 13:00 horas: Boadilla del Monte.

Boadilla del Monte. 11:30 a 13:30 horas: Alcorcón.

Alcorcón. 12:30 a 14:15 horas: Getafe.

Getafe. 16:30 a 17:00 horas: Cubas de la Sagra.

Cubas de la Sagra. 22:00 a 22:30 horas: Madrid capital.

Miércoles 5 de agosto

08:30 a 09:00 horas: Majadahonda.

Majadahonda. 08:30 a 09:05 horas: Pozuelo de Alarcón.

Pozuelo de Alarcón. 08:30 a 10:15 horas: Getafe.

Getafe. 09:00 a 09:30 horas: Pedrezuela.

Pedrezuela. 09:00 a 10:00 horas: Getafe.

Getafe. 09:00 a 11:00 horas: El Álamo.

El Álamo. 09:00 a 11:00 horas: Madrid capital.

Madrid capital. 09:20 a 11:00 horas: Pozuelo de Alarcón.

Pozuelo de Alarcón. 10:30 a 12:15 horas: Getafe.

Getafe. 11:30 a 12:00 horas: Pozuelo de Alarcón.

Pozuelo de Alarcón. 12:05 a 13:30 horas: Pozuelo de Alarcón.

Pozuelo de Alarcón. 16:15 a 16:45 horas: Majadahonda.

Majadahonda. 18:30 a 19:00 horas: Madrid capital.

Jueves 6 de agosto

08:00 a 08:15 horas: Las Matas (Las Rozas).

Las Matas (Las Rozas). 08:00 a 08:30 horas: Berrocal-Manzanares El Real, Getafe, Manzanares El Real y Mataelpino (El Boalo).

Berrocal-Manzanares El Real, Getafe, Manzanares El Real y Mataelpino (El Boalo). 08:00 a 10:00 horas: Alcobendas.

Alcobendas. 08:20 a 08:35 horas: Madrid capital.

Madrid capital. 08:30 a 09:45 horas: Madrid capital.

Madrid capital. 10:00 a 12:00 horas: Alcobendas.

Alcobendas. 10:30 a 11:45 horas: Madrid capital.

Madrid capital. 12:15 a 12:30 horas: Las Matas (Las Rozas).

Las Matas (Las Rozas). 12:30 a 14:30 horas: Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes).

Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes). 15:30 a 16:00 horas: Berrocal-Manzanares El Real, Manzanares El Real y Mataelpino (El Boalo).

Berrocal-Manzanares El Real, Manzanares El Real y Mataelpino (El Boalo). 16:30 a 17:00 horas: Getafe.

Getafe. 19:30 a 19:45 horas: Madrid capital.

Viernes 7 de agosto

08:00 a 10:00 horas: Jardín de Serracines (Fresno de Torote) y Madrid capital.

Jardín de Serracines (Fresno de Torote) y Madrid capital. 09:00 a 11:00 horas: Ciudalcampo (Colmenar Viejo).

Ciudalcampo (Colmenar Viejo). 10:30 a 12:30 horas: Torrejón de Ardoz.

Torrejón de Ardoz. 11:30 a 12:30 horas: Robledo de Chavela.

Robledo de Chavela. 13:00 a 15:00 horas: Paracuellos de Jarama.

Paracuellos de Jarama. 23:00 a 03:00 horas: El Bosque (Villaviciosa de Odón).

Calles afectadas por los cortes de luz en Madrid

En cuanto a las calles afectadas por estos cortes de luz en Madrid, podemos ver aquellos que afectarán a gran parte de la ciudad o de la capital, pero también las calles de aquellos municipios y poblaciones de la Comunidad de Madrid que van a tener también cortes.

Lunes 3 de agosto

El Vellón: avenida del Calvario; calles Abarejo, Bodeguilla, Callejón Codo, Cantón, Cañuelo, Corral Barroso, Diezmos, Erilla, Mayor, Molar, Oriente, Paloma, Parra, Pedrezuela, Procesiones, Reguerillo, San Blas y Talamanca; carretera Romana; paseo Nueve; plazas de la Iglesia y Mayor; travesías Diezmos, La Plaza y San Blas.

avenida del Calvario; calles Abarejo, Bodeguilla, Callejón Codo, Cantón, Cañuelo, Corral Barroso, Diezmos, Erilla, Mayor, Molar, Oriente, Paloma, Parra, Pedrezuela, Procesiones, Reguerillo, San Blas y Talamanca; carretera Romana; paseo Nueve; plazas de la Iglesia y Mayor; travesías Diezmos, La Plaza y San Blas. Fuenlabrada: camino de La Vega.

camino de La Vega. Madrid capital: calles Cortijo, Hidratos, Resina y San Dalmacio.

calles Cortijo, Hidratos, Resina y San Dalmacio. Pinto: calle Alcotanes.

calle Alcotanes. Zarzalejo: camino Ermitaño.

Martes 4 de agosto

Alcorcón: calles Río Tajo y Olímpico Aurelio García.

calles Río Tajo y Olímpico Aurelio García. Boadilla del Monte: calles Medinaceli, Nájera, Orotava y Santillana del Mar.

calles Medinaceli, Nájera, Orotava y Santillana del Mar. Colmenar Viejo: calles Isla Cabrera, Isla del Rey, Isla Formentera, Isla Ibiza, Isla Menorca, Islas Baleares, Pintor Sorolla y Zurbarán.

calles Isla Cabrera, Isla del Rey, Isla Formentera, Isla Ibiza, Isla Menorca, Islas Baleares, Pintor Sorolla y Zurbarán. Cubas de la Sagra: avenida Acacias; calles Castaños, Entrebosques, Juan de Austria, Madroños, Robles, Saucos y Viña Grande.

avenida Acacias; calles Castaños, Entrebosques, Juan de Austria, Madroños, Robles, Saucos y Viña Grande. Getafe: avenida Aragón y calle Galicia.

avenida Aragón y calle Galicia. Madrid capital: calles Andrés Mellado, Gaztambide y Meléndez Valdés.

Miércoles 5 de agosto

El Álamo: calles Escuelas, Luis López Oliveros, Nueva, Santiago Blázquez y Zarza; plaza de la Constitución y plaza Maestro Eloy.

calles Escuelas, Luis López Oliveros, Nueva, Santiago Blázquez y Zarza; plaza de la Constitución y plaza Maestro Eloy. Getafe: avenida Isabel de Palencia; calles Galicia e Islas del Canal.

avenida Isabel de Palencia; calles Galicia e Islas del Canal. Madrid capital: calles Moratines, Andrés Mellado, Gaztambide y Meléndez Valdés.

calles Moratines, Andrés Mellado, Gaztambide y Meléndez Valdés. Majadahonda: avenida Homero; calles Desdémona, Ilíada, Ítaca, Odisea, Telémaco y Ulises; paseos Polifemo y Poseidón.

avenida Homero; calles Desdémona, Ilíada, Ítaca, Odisea, Telémaco y Ulises; paseos Polifemo y Poseidón. Pedrezuela: calles Huesca y Zaragoza.

calles Huesca y Zaragoza. Pozuelo de Alarcón: avenida Prado Largo; calles Abedul, Acacia, Castaño, Ébano y Pino (urbanización Prado Largo).

Jueves 6 de agosto

Alcobendas: calles San Francisco y San Bernardo.

calles San Francisco y San Bernardo. Berrocal-Manzanares El Real: camino de Cerceda.

camino de Cerceda. Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes): calles Amazonas, Miño y Sil; paseo Naranjo Bulnes.

calles Amazonas, Miño y Sil; paseo Naranjo Bulnes. Getafe: calles Ciempozuelos, Ferrocarril y Polvoranca.

calles Ciempozuelos, Ferrocarril y Polvoranca. Las Matas (Las Rozas de Madrid): calle Rozabella.

calle Rozabella. Madrid capital: calles Encarnación del Pino, Gil Imón, Grafito, José del Pino Jiménez, Talco y Tordegrillos; paseo Ferroviarios y ronda de Segovia.

calles Encarnación del Pino, Gil Imón, Grafito, José del Pino Jiménez, Talco y Tordegrillos; paseo Ferroviarios y ronda de Segovia. Manzanares el Real: avenidas Comercio, Ponderosa, Santa Elena y Virgen de la Esperanza; calles San Francisco, San Ignacio y San Manuel; camino de Cerceda; travesías de la Laguna y San Manuel.

avenidas Comercio, Ponderosa, Santa Elena y Virgen de la Esperanza; calles San Francisco, San Ignacio y San Manuel; camino de Cerceda; travesías de la Laguna y San Manuel. Mataelpino (El Boalo): calle San Ignacio.

Viernes 7 de agosto

Ciudalcampo (Colmenar Viejo): avenida Guadalix; calles Alpes, Naranjo Bulnes y Yerupaja.

avenida Guadalix; calles Alpes, Naranjo Bulnes y Yerupaja. El Bosque (Villaviciosa de Odón): calles Almonte, Guazalate, Jarama, Manzanares y Tajo.

calles Almonte, Guazalate, Jarama, Manzanares y Tajo. Jardín de Serracines (Fresno de Torote): calles Codornices, El Lobo y Perdices.

calles Codornices, El Lobo y Perdices. Madrid capital: calle Barquillo.

calle Barquillo. Paracuellos de Jarama: polígono Industrial Cascales.

polígono Industrial Cascales. Robledo de Chavela: calles Doctor Pérez Suárez, Las Alamedas y Ruperto Chapí; carretera de Fresnedillas y travesía Alamedas.

calles Doctor Pérez Suárez, Las Alamedas y Ruperto Chapí; carretera de Fresnedillas y travesía Alamedas. Torrejón de Ardoz: calles Dublín y Lisboa.

Con los horarios y calles ya repasados, sólo queda recordar que si te cortan la luz de repente puedes llamar para informarte a Iberdrola, aunque siendo algo programado por parte de la compañía, se aconseja no hacer nada o no tocar la instalación dado que el servicio se podría restablecer antes de lo previsto y se corre el riesgo de que se sufra un accidente.