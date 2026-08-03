Cortes de luz

Cortes de luz en Madrid del 3 al 9 de agosto: horarios y calles afectadas

Los cortes de luz programados en Madrid para esta primera semana de agosto

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cortes luz Madrid
Blanca Espada

Comienza la semana siendo además una de las más esperadas por muchos madrileños si tenemos en cuenta que el mes de agosto por fin está aquí y este es sin duda el mes de vacaciones de la gran mayoría, así que puede que muchos ya cogieran el coche el pasado viernes y se fueran a sus destinos vacacionales mientras otros tal vez aprovechan para viajar hoy lunes. También habrá los que ya hayan hecho vacaciones en julio o quien se las reserva para septiembre, pero lo cierto es que la ciudad de Madrid y toda la Comunidad no cesa en su ritmo diario y una semana más va a tener cortes de luz programados que conviene tener controlados.

Sí, porque ya sea porque te preparas para irte o inicias una nueva semana trabajando, saber si te van a cortar la luz a primera hora de la mañana o por la tarde es esencial. Puede que te pille mientras estás a punto de salir o que lo haga cuando vuelves a casa y puede que pienses que se debe a una avería, pero lo cierto es que no. Son cortes programados por parte de Iberdrola para garantizar que el servicio funciona sin problema y para arreglar pequeños fallos que pueden darse en el suministro. De este modo, podemos ver a continuación cuáles son los cortes de luz en Madrid para esta semana entre el 3 y el 9 de agosto con horarios y calles afectadas a partir de la información proporcionada por i-DE la distribuidora de Iberdrola.

Horarios de los cortes de luz en Madrid

Primero de todo vamos a repasar cuáles son todos los horarios de los cortes de luz en Madrid programados para esta semana. i-DE informa de cortes entre hoy lunes y el viernes tanto en horario de mañana como al mediodía y por la tarde, con duraciones que pueden variar entre los 10-15 minutos o en casos más largos extenderse más de una hora.

Lunes 3 de agosto

  • 08:00 a 12:00 horas: Fuenlabrada.
  • 08:15 a 08:30 horas: Madrid capital.
  • 08:30 a 09:00 horas: El Vellón.
  • 08:30 a 12:00 horas: Zarzalejo.
  • 08:45 a 09:45 horas: Pinto.
  • 10:00 a 11:00 horas: Pinto.
  • 16:30 a 17:00 horas: El Vellón.
  • 17:30 a 17:45 horas: Madrid capital.

Martes 4 de agosto

  • 08:00 a 08:30 horas: Cubas de la Sagra.
  • 08:30 a 10:30 horas: Boadilla del Monte.
  • 08:30 a 10:15 horas: Getafe.
  • 09:00 a 09:30 horas: Colmenar Viejo.
  • 09:00 a 11:00 horas: Alcorcón.
  • 10:30 a 12:15 horas: Getafe.
  • 11:00 a 13:00 horas: Boadilla del Monte.
  • 11:30 a 13:30 horas: Alcorcón.
  • 12:30 a 14:15 horas: Getafe.
  • 16:30 a 17:00 horas: Cubas de la Sagra.
  • 22:00 a 22:30 horas: Madrid capital.

Miércoles 5 de agosto

  • 08:30 a 09:00 horas: Majadahonda.
  • 08:30 a 09:05 horas: Pozuelo de Alarcón.
  • 08:30 a 10:15 horas: Getafe.
  • 09:00 a 09:30 horas: Pedrezuela.
  • 09:00 a 10:00 horas: Getafe.
  • 09:00 a 11:00 horas: El Álamo.
  • 09:00 a 11:00 horas: Madrid capital.
  • 09:20 a 11:00 horas: Pozuelo de Alarcón.
  • 10:30 a 12:15 horas: Getafe.
  • 11:30 a 12:00 horas: Pozuelo de Alarcón.
  • 12:05 a 13:30 horas: Pozuelo de Alarcón.
  • 16:15 a 16:45 horas: Majadahonda.
  • 18:30 a 19:00 horas: Madrid capital.

Jueves 6 de agosto

  • 08:00 a 08:15 horas: Las Matas (Las Rozas).
  • 08:00 a 08:30 horas: Berrocal-Manzanares El Real, Getafe, Manzanares El Real y Mataelpino (El Boalo).
  • 08:00 a 10:00 horas: Alcobendas.
  • 08:20 a 08:35 horas: Madrid capital.
  • 08:30 a 09:45 horas: Madrid capital.
  • 10:00 a 12:00 horas: Alcobendas.
  • 10:30 a 11:45 horas: Madrid capital.
  • 12:15 a 12:30 horas: Las Matas (Las Rozas).
  • 12:30 a 14:30 horas: Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes).
  • 15:30 a 16:00 horas: Berrocal-Manzanares El Real, Manzanares El Real y Mataelpino (El Boalo).
  • 16:30 a 17:00 horas: Getafe.
  • 19:30 a 19:45 horas: Madrid capital.

Viernes 7 de agosto

  • 08:00 a 10:00 horas: Jardín de Serracines (Fresno de Torote) y Madrid capital.
  • 09:00 a 11:00 horas: Ciudalcampo (Colmenar Viejo).
  • 10:30 a 12:30 horas: Torrejón de Ardoz.
  • 11:30 a 12:30 horas: Robledo de Chavela.
  • 13:00 a 15:00 horas: Paracuellos de Jarama.
  • 23:00 a 03:00 horas: El Bosque (Villaviciosa de Odón).

Calles afectadas por los cortes de luz en Madrid

En cuanto a las calles afectadas por estos cortes de luz en Madrid, podemos ver aquellos que afectarán a gran parte de la ciudad o de la capital, pero también las calles de aquellos municipios y poblaciones de la Comunidad de Madrid que van a tener también cortes.

Lunes 3 de agosto

  • El Vellón: avenida del Calvario; calles Abarejo, Bodeguilla, Callejón Codo, Cantón, Cañuelo, Corral Barroso, Diezmos, Erilla, Mayor, Molar, Oriente, Paloma, Parra, Pedrezuela, Procesiones, Reguerillo, San Blas y Talamanca; carretera Romana; paseo Nueve; plazas de la Iglesia y Mayor; travesías Diezmos, La Plaza y San Blas.
  • Fuenlabrada: camino de La Vega.
  • Madrid capital: calles Cortijo, Hidratos, Resina y San Dalmacio.
  • Pinto: calle Alcotanes.
  • Zarzalejo: camino Ermitaño.

Martes 4 de agosto

  • Alcorcón: calles Río Tajo y Olímpico Aurelio García.
  • Boadilla del Monte: calles Medinaceli, Nájera, Orotava y Santillana del Mar.
  • Colmenar Viejo: calles Isla Cabrera, Isla del Rey, Isla Formentera, Isla Ibiza, Isla Menorca, Islas Baleares, Pintor Sorolla y Zurbarán.
  • Cubas de la Sagra: avenida Acacias; calles Castaños, Entrebosques, Juan de Austria, Madroños, Robles, Saucos y Viña Grande.
  • Getafe: avenida Aragón y calle Galicia.
  • Madrid capital: calles Andrés Mellado, Gaztambide y Meléndez Valdés.

Miércoles 5 de agosto

  • El Álamo: calles Escuelas, Luis López Oliveros, Nueva, Santiago Blázquez y Zarza; plaza de la Constitución y plaza Maestro Eloy.
  • Getafe: avenida Isabel de Palencia; calles Galicia e Islas del Canal.
  • Madrid capital: calles Moratines, Andrés Mellado, Gaztambide y Meléndez Valdés.
  • Majadahonda: avenida Homero; calles Desdémona, Ilíada, Ítaca, Odisea, Telémaco y Ulises; paseos Polifemo y Poseidón.
  • Pedrezuela: calles Huesca y Zaragoza.
  • Pozuelo de Alarcón: avenida Prado Largo; calles Abedul, Acacia, Castaño, Ébano y Pino (urbanización Prado Largo).

Jueves 6 de agosto

  • Alcobendas: calles San Francisco y San Bernardo.
  • Berrocal-Manzanares El Real: camino de Cerceda.
  • Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes): calles Amazonas, Miño y Sil; paseo Naranjo Bulnes.
  • Getafe: calles Ciempozuelos, Ferrocarril y Polvoranca.
  • Las Matas (Las Rozas de Madrid): calle Rozabella.
  • Madrid capital: calles Encarnación del Pino, Gil Imón, Grafito, José del Pino Jiménez, Talco y Tordegrillos; paseo Ferroviarios y ronda de Segovia.
  • Manzanares el Real: avenidas Comercio, Ponderosa, Santa Elena y Virgen de la Esperanza; calles San Francisco, San Ignacio y San Manuel; camino de Cerceda; travesías de la Laguna y San Manuel.
  • Mataelpino (El Boalo): calle San Ignacio.

Viernes 7 de agosto

  • Ciudalcampo (Colmenar Viejo): avenida Guadalix; calles Alpes, Naranjo Bulnes y Yerupaja.
  • El Bosque (Villaviciosa de Odón): calles Almonte, Guazalate, Jarama, Manzanares y Tajo.
  • Jardín de Serracines (Fresno de Torote): calles Codornices, El Lobo y Perdices.
  • Madrid capital: calle Barquillo.
  • Paracuellos de Jarama: polígono Industrial Cascales.
  • Robledo de Chavela: calles Doctor Pérez Suárez, Las Alamedas y Ruperto Chapí; carretera de Fresnedillas y travesía Alamedas.
  • Torrejón de Ardoz: calles Dublín y Lisboa.

Con los horarios y calles ya repasados, sólo queda recordar que si te cortan la luz de repente puedes llamar para informarte a Iberdrola, aunque siendo algo programado por parte de la compañía, se aconseja no hacer nada o no tocar la instalación dado que el servicio se podría restablecer antes de lo previsto y se corre el riesgo de que se sufra un accidente.

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